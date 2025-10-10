Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Un violento episodio se registró este viernes en la zona oeste de La Plata, donde un joven de 19 años sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro de raza pitbull mientras intentaba proteger a su mascota.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en las calles 51 y 171. Según fuentes policiales, el joven se encontraba en la casa de su padre cuando el pitbull de una vecina se abalanzó sobre su perro mestizo. En medio del forcejeo para separarlos, el animal lo mordió en una mano y en una pierna, provocándole lesiones de consideración.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde los médicos confirmaron la amputación parcial de un dedo y una profunda mordedura en la pierna izquierda.

La denuncia fue radicada por su madre, y el caso quedó en manos de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata, que inició una causa por “lesiones culposas”. La propietaria del animal deberá presentar al perro en el centro antirrábico para su evaluación sanitaria.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 14ª de Melchor Romero y del Gabinete Técnico Operativo (GTO), quienes realizaron las actuaciones correspondientes.