Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo

¡La bronca que tiene Trump! No el dieron el Nobel y está que trina

El presidente de EE UU no ocultó su fastidio tras la distinción a la venezolana Corina Machado. Washington dice “se eligió la política antes que la paz”

¡La bronca que tiene Trump! No el dieron el Nobel y está que trina
10 de Octubre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

En la Casa Blanca, el anuncio cayó como un balde de agua fría. El Comité Noruego del Nobel otorgó el prestigioso Premio de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, destacando su “incansable defensa de la democracia frente al régimen de Nicolás Maduro”.

Pero a miles de kilómetros, en Washington, la noticia tuvo otro sabor: el de la frustración presidencial.

Donald Trump llevaba semanas insinuando que este año sería el suyo. Su entorno se encargó de dejar trascender que el mandatario “cumplía con creces” los méritos para recibir el Nobel: había mediado en el acuerdo entre Israel y Hamás, impulsado acercamientos diplomáticos y —según su propio relato— “terminado ocho guerras” desde su regreso a la Casa Blanca, en enero pasado.

El enojo de la Casa Blanca

Apenas se conoció el fallo del jurado, el director de comunicación presidencial, Steven Cheung, salió a defender a su jefe con un tono entre épico y dolido.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. El comité del Nobel demostró que pone la política por encima de la paz”, escribió en la red social X.

En otro mensaje, Cheung redobló la apuesta: “Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad”.

LE PUEDE INTERESAR

La fuerte reacción de la Casa Blanca: "Nunca habrá nadie como él"

LE PUEDE INTERESAR

Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"

La frase sonó más a discurso de campaña que a un comunicado oficial, pero reflejó el clima en Washington: desazón y enojo por un premio que se les volvió a escapar.

Trump y su obsesión por el Nobel

No es la primera vez que el presidente se siente injustamente ignorado por el comité noruego.

Durante su primer mandato también había reclamado, abiertamente, el reconocimiento por su papel en los acuerdos de Abraham, firmados entre Israel y varios países árabes. “A Obama se lo dieron por menos”, llegó a decir en tono desafiante.

Esta vez, convencido de haber hecho méritos suficientes, había vuelto a la carga. “Sé que he salvado muchas vidas”, dijo horas antes del anuncio, cuando todavía alimentaba la esperanza.

Pero el comité no se conmovió. En Oslo, los expertos reiteraron que la política de “América Primero” —bandera central de su gestión— es difícil de conciliar con los valores universales de cooperación, diálogo y multilateralismo que el Nobel busca premiar.

La lectura en Oslo: otra historia

Para los observadores europeos, la decisión de premiar a María Corina Machado tuvo una clara lectura geopolítica.

La opositora venezolana se convirtió en un símbolo de resistencia democrática en un contexto de autoritarismo, y su reconocimiento fue leído como un mensaje directo a Caracas... y también a Washington.

“El comité quiso destacar el coraje civil, no la diplomacia de transacciones”, explicaron analistas en la prensa nórdica. Una frase que, sin nombrarlo, sonó como una respuesta velada a Trump, quien suele medir la paz en términos de acuerdos firmados y titulares de impacto.

Del sueño al berrinche

Según fuentes cercanas al presidente, Trump habría reaccionado con una mezcla de sorpresa y furia.

“¡Increíble! ¡Otra vez política!”, habría exclamado en el Salón Oval, antes de ordenar a su equipo “seguir trabajando, que los hechos hablen por sí solos”.

En los pasillos de la Casa Blanca, algunos asesores trataron de bajarle el tono al episodio. Otros, en cambio, lo aprovecharon para reforzar el relato de que el establishment global “le teme a Trump”.

Sea como fuere, el magnate no parece dispuesto a soltar el tema: sigue convencido de que, tarde o temprano, el Nobel terminará cayendo en sus manos.

El premio que no se compra con acuerdos

Mientras tanto, en Oslo, la decisión fue celebrada por organismos internacionales y por gran parte de la oposición venezolana, que consideró el Nobel a Machado “una victoria simbólica de todos los que luchan por la libertad”.

Y aunque Trump se empeñe en presentarse como el gran pacificador del siglo XXI, los expertos recuerdan que el testamento de Alfred Nobel establece que el galardón debe ir a quien haya hecho “el mayor o mejor esfuerzo en favor de la fraternidad entre las naciones”.

En esa definición, dicen, no entran los negocios ni los titulares ruidosos.

Así, mientras María Corina Machado agradecía desde la clandestinidad el “reconocimiento al pueblo venezolano que no se rinde”, en Washington el presidente estadounidense seguía mascullando bronca.

La historia, por ahora, se repite: el Nobel le esquiva y él se enoja.

Quizás el próximo año vuelva a intentarlo. Total, si algo sobra en Donald Trump, además de ego, es perseverancia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"

Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Últimas noticias de El Mundo

La fuerte reacción de la Casa Blanca: "Nunca habrá nadie como él"

Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"

De opositora al régimen de Maduro a vivir en la clandestinidad: quién es Corina Machado, la ganadora del Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
Información General
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Policiales
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
Deportes
La AFA ignoró a Estudiantes en el homenaje a Russo y desató la bronca de los hinchas imagen
Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"
"Un día maradoniano": el gran evento que se organiza para homenajear el 30/10 a Maradona
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla