Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga, Newell's y Tigre se enfrentan en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Más allá de este cotejo, la previa del mismo tuvo un contexto emotivo por la presencia de Ignacio "Nacho" Russo, el hijo de Miguel, que murió anteayer.

Es que, a pesar del fallecimiento de su padre, el delantero del Matador (que pasó por Rosario Central e Instituto) prefirió jugar este partido como un gesto en honor al Miguelo, que partió el miércoles pasado y que ayer fue despedido por una multitud en La Bombonera.

"Mi padre hubiera preferido que juegue", dijo Nacho el jueves, durante el funeral de Miguel Ángel Russo, al confirmar que sería de la partida en Rosario con Tigre.

Como si fuera poco, a los 22 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo clavó un golazo, para que la dedicatoria sea completa a su padre.

¡¡EL MEJOR HOMENAJE DE TODOS!! Gol de Nacho Russo ante Newell's y emoción del delantero de Tigre.



El partido entre Newell's y Tigre tras el minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo

En un marco conflictuado por el andar de Newell's, que ganó solo dos partidos en lo que va del Clausura, el recibimiento tanto al plantel que dirige Cristina "El Ogro Fabbiani, como a Tigre fue de reprobación total.

Para colmo, en el minuto de silencio previo al cotejo, los hinchas de la Lepra rosarina silbaron el homenaje por la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Rosario Central.

Sin embargo, tanto los jugadores de Newell's, como Ever Banega, capitán del local, como el entrenador Fabbiani, se mostraron respetuosos con Ignacio "Nacho" Russo, quien sufrió la pérdida de su padre hace dos días. Por ello, en la previa al duelo se vieron cálidas muestras de afecto entre los protagonistas, a pesar del clima hostil que se vivió en el Coloso.

Ya en el partido, luego de unos primeros minutos de estudio, la visita se empezó a acomodar y aprovechó uno de los embates futbolísticos para marcar la diferencia.

Foto: Fotobaires

Fue en ese arrebato que llegó la conversión de Ignacio Russo, tras la cesión de su compañero de delantera, el 9 del Matador, David Romero. En efecto, tras el pase al medio, el 29 de la visita plasmó el 1-0 transitorio y desató la emoción tanto del banco de suplentes de Tigre como de toda la comunidad futbolera que quedó consternada por la muerte de Miguelo.

De todos modos, la alegría no fue completa porque exactamente siete minutos después, a los 29' del primer tiempo, llegó el empate del local para llevar un poco de tranquilidad entre tanto nerviosismo de la hinchada local.

En esta ocasión fue el joven punta Facundo Guch, de 18 años, quien empardó el marcador.