Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

VIDEO Y FOTOS | ¡De película! El mejor homenaje a Miguel Ángel Russo, el gol de su hijo Nacho a Newell's

10 de Octubre de 2025 | 18:53

Escuchar esta nota

Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga, Newell's y Tigre se enfrentan en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Más allá de este cotejo, la previa del mismo tuvo un contexto emotivo por la presencia de Ignacio "Nacho" Russo, el hijo de Miguel, que murió anteayer.

Es que, a pesar del fallecimiento de su padre, el delantero del Matador (que pasó por Rosario Central e Instituto) prefirió jugar este partido como un gesto en honor al Miguelo, que partió el miércoles pasado y que ayer fue despedido por una multitud en La Bombonera. 

"Mi padre hubiera preferido que juegue", dijo Nacho el jueves, durante el funeral de Miguel Ángel Russo, al confirmar que sería de la partida en Rosario con Tigre.

Como si fuera poco, a los 22 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo clavó un golazo, para que la dedicatoria sea completa a su padre. 

LE PUEDE INTERESAR

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?

El partido entre Newell's y Tigre tras el minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo

En un marco conflictuado por el andar de Newell's, que ganó solo dos partidos en lo que va del Clausura, el recibimiento tanto al plantel que dirige Cristina "El Ogro Fabbiani, como a Tigre fue de reprobación total.

Para colmo, en el minuto de silencio previo al cotejo, los hinchas de la Lepra rosarina silbaron el homenaje por la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Rosario Central. 

Sin embargo, tanto los jugadores de Newell's, como Ever Banega, capitán del local, como el entrenador Fabbiani, se mostraron respetuosos con Ignacio "Nacho" Russo, quien sufrió la pérdida de su padre hace dos días. Por ello, en la previa al duelo se vieron cálidas muestras de afecto entre los protagonistas, a pesar del clima hostil que se vivió en el Coloso.

Ya en el partido, luego de unos primeros minutos de estudio, la visita se empezó a acomodar y aprovechó uno de los embates futbolísticos para marcar la diferencia. 

Foto: Fotobaires

Fue en ese arrebato que llegó la conversión de Ignacio Russo, tras la cesión de su compañero de delantera, el 9 del Matador, David Romero. En efecto, tras el pase al medio, el 29 de la visita plasmó el 1-0 transitorio y desató la emoción tanto del banco de suplentes de Tigre como de toda la comunidad futbolera que quedó consternada por la muerte de Miguelo.

De todos modos, la alegría no fue completa porque exactamente siete minutos después, a los 29' del primer tiempo, llegó el empate del local para llevar un poco de tranquilidad entre tanto nerviosismo de la hinchada local. 

En esta ocasión fue el joven punta Facundo Guch, de 18 años, quien empardó el marcador.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fotobaires

Fotobaires

Fotobaires

Fotobaires

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante

El Pincha última detalles para otro partido clave

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Últimas noticias de Deportes

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?

El Lobo, atento: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
Policiales
Sospechas de "ataque planeado" y asesinato a un argentino en México: era cantante y modelo
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La Ciudad
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Política y Economía
Turbulencia en Washington: The New York Times aseguró que el swap para Argentina favorece a "amigos" de Scott Bessent
OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia
Milei felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Gracias por pelear contra la narcodictadura"
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
Espectáculos
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla