Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un drama sin freno en la Región

Sesenta: el número de tragedias viales en 2025

La estadística marca una aceleración de casos y, a este ritmo, muy probablemente se superen las cifras del año anterior, que cerró con 64 muertes. Las motos encabezan la estadística por lejos. Crece la preocupación

Sesenta: el número de tragedias viales en 2025

La camioneta y la moto del hombre que falleció en Ensenada / EL DIA

10 de Octubre de 2025 | 03:47
Edición impresa

La inseguridad vial se ha convertido en una tragedia silenciosa en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Según el relevamiento que lleva adelante este diario, en lo que va de 2025, ya se registraron 60 muertes por incidentes de tránsito. El número no solo impacta por su magnitud, sino porque evidencia un deterioro sostenido en la convivencia urbana y una ausencia de políticas efectivas de prevención. Y, a este ritmo sostenido de eventos callejeros, seguramente se supere la cifra de 64 fallecimientos con la que cerró en 2024.

Si bien en cada distrito se puede demarcar cuáles son las principales arterias, las de mayor movimiento, a esta altura del debate se puede concluir que no es cuestión de calles o zonas de mayor impacto, porque el factor humano, la negligencia a la hora de conducir o la inobservancia de las normas, se replica por todos lados.

En la mayoría de los casos, las víctimas son motociclistas o acompañantes. Y los registros son contundentes al respecto, ya que de la totalidad de casos, 34 viajaban en un rodado de estas características. Es decir el 56 por ciento.

A la hora de buscar las causas de esta realidad tan preocupante, los especialistas en seguridad vial coinciden en que tres factores se repiten en casi todos los siniestros fatales: velocidad excesiva, consumo de alcohol y uso del celular al volante.

Pese a los controles esporádicos, los test de alcoholemia siguen arrojando resultados alarmantes, sobre todo durante los fines de semana.

A ello se suma un fenómeno preocupante: los siniestros en moto no paran.

LE PUEDE INTERESAR

Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”

LE PUEDE INTERESAR

“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado

Siempre a decir de los expertos, la falta de casco, la conducción temeraria y el transporte de más de dos personas en el mismo rodado son prácticas comunes.

Esto precisamente es lo que acaba de pasar en Ensenada, donde una pareja viajaba en moto con sus dos hijas de 1 y 2 años.

Lamentablemente nadie llevaba protección en la cabeza y una maniobra que ahora se analiza judicialmente, provocó una caída y la muerte de un hombre de 55 años, que trabajaba como inspector municipal en nuestra ciudad.

Sin dudas, la estructura vial platense, pensada hace décadas para un tránsito mucho menor, no resiste el crecimiento vehicular actual.

Las calles se tornan cada vez más angostas, los semáforos desincronizados y la carencia de ciclovías seguras agravan el panorama.

Mientras tanto, los peatones quedan relegados en el esquema: cruces inseguros, rampas inexistentes y veredas destruidas hacen del simple acto de caminar una aventura peligrosa.

Cada accidente deja detrás un drama familiar. Padres que pierden hijos, chicos huérfanos, trabajadores que no regresan a casa. Los hospitales locales, como el San Martín y el Gutiérrez, registran un aumento constante de ingresos por traumas viales.

Médicos del área de emergencias describen escenas repetidas: jóvenes politraumatizados, motociclistas sin protección, autos volcados tras un “simple” exceso de velocidad.

A pesar de las campañas o acciones esporádicas, las estadísticas muestran que el cambio cultural no llega. Los expertos reclaman controles permanentes, educación vial sostenida y sanciones ejemplares para quienes violan las normas.

El tránsito en La Plata ya no es solo un problema urbano: es un reflejo de una sociedad que parece haberse acostumbrado al riesgo. Sesenta muertes en diez meses no son solo números: son vidas truncas y familias destruidas. Y si nada cambia, el 2025 puede convertirse en uno año más que cerrara con los datos en rojo.

Cabe destacar que de las 60 muertes, 48 ocurrieron en La Plata, siete en Ensenada y las cinco restantes en Berisso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Abril, el mes de mayor siniestralidad con 9 casos fatales
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Amigos y referentes recordaron a Russo

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Qué dijo el economista que más escucha Milei
Últimas noticias de Policiales

Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”

“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado

Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad

Capturan a un familiar de las mujeres calcinadas
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
La Ciudad
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Organizan en City Bell un festival agroecológico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla