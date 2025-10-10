Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

En diario EL DIA encontrá la primera tanda de números para jugar al Cartonazo y ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
10 de Octubre de 2025 | 11:02

Escuchar esta nota

Pergamino vivió un momento de conmoción este jueves por la noche cuando un experimento en una feria de ciencias terminó en tragedia. Una alumna se encuentra en grave estado tras recibir el impacto directo en el rostro, mientras que más de diez personas resultaron heridas, en su mayoría estudiantes, por la explosión de un experimento que simulaba un volcán en erupción.

El hecho ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en las afueras de la ciudad. Según relataron testigos, cuando los alumnos prendieron fuego el volcán simulado, las llamas se extendieron rápidamente y, segundos después, el artefacto explotó como si fuera una bomba. Fragmentos y esquirlas alcanzaron a varias personas presentes, provocando cortes, quemaduras y contusiones.

La alumna más afectada fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan debido a la gravedad de sus heridas faciales y al riesgo de perder un ojo. Otros heridos permanecen internados en el Hospital San José bajo observación. Entre las víctimas también hay adultos, aunque la mayoría son estudiantes.

La explosión dejó a toda la comunidad escolar y a los vecinos en estado de shock, ya que lo que debía ser una actividad educativa y recreativa se transformó en un hecho de gravedad inesperada. Personal de emergencia y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO EN UNA ESCUELA DE PERGAMINO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

Qué dijo el economista que más escucha Milei

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata

Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
Últimas noticias de Información General

En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse

Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai

Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas

Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
La Ciudad
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Policiales
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano
Deportes
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
VIDEO. Último adiós a Miguel Russo: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla