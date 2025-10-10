Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
“Buscado”: Maratea no se presentó a declarar en La Plata y no aparece por ningún lado
Jubilados de la Región en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Pergamino vivió un momento de conmoción este jueves por la noche cuando un experimento en una feria de ciencias terminó en tragedia. Una alumna se encuentra en grave estado tras recibir el impacto directo en el rostro, mientras que más de diez personas resultaron heridas, en su mayoría estudiantes, por la explosión de un experimento que simulaba un volcán en erupción.
El hecho ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en las afueras de la ciudad. Según relataron testigos, cuando los alumnos prendieron fuego el volcán simulado, las llamas se extendieron rápidamente y, segundos después, el artefacto explotó como si fuera una bomba. Fragmentos y esquirlas alcanzaron a varias personas presentes, provocando cortes, quemaduras y contusiones.
La alumna más afectada fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan debido a la gravedad de sus heridas faciales y al riesgo de perder un ojo. Otros heridos permanecen internados en el Hospital San José bajo observación. Entre las víctimas también hay adultos, aunque la mayoría son estudiantes.
La explosión dejó a toda la comunidad escolar y a los vecinos en estado de shock, ya que lo que debía ser una actividad educativa y recreativa se transformó en un hecho de gravedad inesperada. Personal de emergencia y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí