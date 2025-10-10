Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado

Una situación de extrema tensión se vivió en la noche del jueves en las inmediaciones de un hotel ubicado en la calle 2 entre 42 y 43, en plena zona de la Estación de Trenes de La Plata, cuando un hombre en estado de alteración debió ser reducido por las fuerzas de seguridad y trasladado a un hospital para su atención médica.

El episodio comenzó cerca de las 22:30, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de un individuo fuera de control que amenazaba con quitarse la vida. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de un sujeto de 37 años, oriundo de Berisso, quien se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Ante el riesgo que representaba su comportamiento, se montó un importante operativo policial y sanitario con la intervención de la Comisaría Segunda, el Grupo Halcón, GPM, UTOI, Bomberos y personal médico. La fiscalía N°1, a cargo de Ana Medina, dio intervención al Juzgado de Familia N°8, desde donde se ordenó activar el protocolo de contención e internación.

El comisario mayor Gustavo Fátima, designado como mediador, inició un diálogo con el hombre mientras los equipos tácticos se preparaban para intervenir. Finalmente, y tras varios minutos de tensión, el sujeto fue reducido sin mayores incidentes y trasladado en ambulancia, con custodia policial, al Hospital San Martín, donde quedó bajo observación médica.

Por orden de la Dra. Dimitruc, del Tribunal de Familia N°8, se dispuso su evaluación psiquiátrica y la posibilidad de una internación terapéutica.