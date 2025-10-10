Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fotos | A casi tres meses del incendio en La Plata, autorizaron a remover los electrodomésticos del depósito

Fotos | A casi tres meses del incendio en La Plata, autorizaron a remover los electrodomésticos del depósito
10 de Octubre de 2025

A casi tres meses del devastador incendio en el depósito de Aloise Tecno, ubicado en Diagonal 77 y 48, comenzaron finalmente los trabajos para retirar los electrodomésticos quemados y avanzar con la limpieza del lugar.

Los vecinos del edificio lindero, que resultó afectado por el fuego y el humo, comenzaron a planificar obras en sus hogares luego de recibir la autorización oficial.

Según se pudo averiguar, tras el informe técnico elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se habilitó el inicio de las tareas estructurales. “Escuchábamos ruidos y ahora confirmamos que empezaron los trabajos”, contó una vecina del edificio, quien espera poder volver a acondicionar su departamento después de meses de incertidumbre.

Este viernes se observó (ver fotos) movimientos con elevadores y camiones en donde bajaban cuidadosamente electrodomésticos del primer piso, comenzó con la limpieza del predio.

"Se iniciaron las etapas de limpieza que lo está haciendo una empresa privada. Se comenzó, en esta primera etapa con lo que es la limpieza para después empezar a solucionar el tema de los edificios linderos", le dijo un vecino a este diario.

El incendio, ocurrido a fines de julio, generó fuertes pérdidas materiales y obligó a evacuar a decenas de personas del edificio contiguo. Ahora, con las obras de limpieza y la próxima etapa de remoción de escombros, los vecinos esperan que el lugar recupere la normalidad en los próximos meses.

Un barrio que no puedo volver a la normalidad

Desde aquel 16 de julio, día a día, la incertidumbre del mañana fue calando hondo en el inconsciente colectivo de los vecinos de la zona del incendiado ex depósito de electrodomésticos Aloise Tecno. Hoy, casi tres meses después, las pérdidas siguen siendo millonarias, las bajas ventas continúan y sus vidas siguen sin rearmarse por completo.

La pesadilla no terminó. El panorama que se respira en el barrio es de parálisis casi eterna: Quieto y sin demasiadas novedades. Principalmente escasean datos positivos con miras al futuro cercano.

El 16 de julio pasado, la vida y cotidianidad de diagonal 77 y 48 cambió de manera drástica. A las primeras horas de un miércoles de lluvia molesta y copiosa, cientos de vecinos debieron dejar sus casas por seguridad y otros tantos tuvieron que abandonar sus trabajos. En pijama, sin demasiado abrigo, sólo con lo puesto, nunca pensaron que las llamas iban a destruir su rutina.

“La recuerdo de muy mala forma aquella mañana, todavía tenemos miedo e incertidumbre porque seguimos a la espera del informe final. Hay vecinos que todavía hasta el día de hoy no han podido ingresar a sus departamentos. Además por parte de la Municipalidad siguen sin ser claros y no dan respuestas”, expresó Brisa Peralta, vecina damnificada por el siniestro.

Lo recuerdo de muy mala forma, todavía tenemos miedo e incertidumbre porque seguimos a la espera del informe final. Hay vecinos que todavía hasta el día de hoy no han podido ingresar a sus departamentos”

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

