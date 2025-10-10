El Pincha última detalles para otro partido clave

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Destacan que la ayuda despeja incertidumbre y da mayor estabilidad
Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por su parte, Lucas Alario sufrió una lesión muscular y quedó descartado. Además tampoco llegaría al partido ante Gimnasia. Los detalles
Estudiantes última los detalles para el choque crucial de mañana ante Belgrano, en sus aspiraciones para acomodarse en la lucha por entrar a la Sudamericana y también para seguir en lo más alto de la Zona A. El partido finalmente se jugará a las 22:15 y no a las 21:15 como estaba pautado (ver aparte).
Ante esto, Eduardo Domínguez analiza el equipo para el duelo de mañana, donde tiene algunas dudas. La idea es no tocar demasiado el once que empató de manera polémica ante Barracas Central en UNO.
La mala noticia de la jornada de ayer fue que Lucas Alario sufrió una lesión muscular, por lo que quedó descartado para jugar con el Pirata y además quedó casi afuera del clásico ante Gimnasia. El delantero había empezado a ganar consideración como recambio, luego de levantar un poco su nivel en los últimos encuentros.
En lo que respecta al once, habrá que ver si Mikel Amondarain puede ser de la partida, luego de no haber estado presente en los últimos dos encuentros por una molestia muscular. En caso de no llegar, podría seguir Alexis Castro, aunque no se descarta la opción de Ezequiel Piovi. El volante ex Liga de Quito, generalmente jugó como titular en los duelos que el Pincha disputó de visitante, donde Domínguez busca tener más contención en el mediocampo. Así sucedió en los choques ante Central Córdoba y también ante Newell´s.
Después no habría grandes modificaciones, ya que el entrenador quedó conforme con el nivel que mostró el Pincha ante Barracas, más allá de las polémicas en las que el equipo se vio perjudicado. Por lo pronto, hoy el plantel va a entrenar y luego va a viajar a Córdoba para el partido ante Belgrano. Quedará hospedado en el Hotel Holiday Inn.
Sin dudas, visitar a Belgrano para Estudiantes es muy complicado. En medio de la necesidad de conseguir la victoria, hay un dato desalentador: de las últimas 20 veces que visitó al Pirata, solamente pudo ganar en una ocasión.
El único antecedente donde Estudiantes se llevó los tres puntos en los últimos años fue el 3 de marzo de 2007, donde el equipo dirigido por Diego Simeone ganó 2-1. Después, en los partidos que jugó en el Mario Kempes y el Gigante de Alberdi, empató 9 y perdió 10. Es decir, acumula una racha de 8 partidos sin ganarle (2 empates y 6 derrotas) y un total de 18 años. Por su parte, en el Gigante de Alberdi, jamás ganó: logró 3 empates y cayó en 5 oportunidades.
Ayer, antes de comenzar el entrenamiento, el plantel de Estudiantes realizó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. “Miguel perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta”, posteó la cuenta oficial del club.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí