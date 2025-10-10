El Pincha última detalles para otro partido clave

Guido Carrillo, uno de los que se perfila para jugar de entrada / EDLP

Estudiantes última los detalles para el choque crucial de mañana ante Belgrano, en sus aspiraciones para acomodarse en la lucha por entrar a la Sudamericana y también para seguir en lo más alto de la Zona A. El partido finalmente se jugará a las 22:15 y no a las 21:15 como estaba pautado (ver aparte).

Ante esto, Eduardo Domínguez analiza el equipo para el duelo de mañana, donde tiene algunas dudas. La idea es no tocar demasiado el once que empató de manera polémica ante Barracas Central en UNO.

La mala noticia de la jornada de ayer fue que Lucas Alario sufrió una lesión muscular, por lo que quedó descartado para jugar con el Pirata y además quedó casi afuera del clásico ante Gimnasia. El delantero había empezado a ganar consideración como recambio, luego de levantar un poco su nivel en los últimos encuentros.

En lo que respecta al once, habrá que ver si Mikel Amondarain puede ser de la partida, luego de no haber estado presente en los últimos dos encuentros por una molestia muscular. En caso de no llegar, podría seguir Alexis Castro, aunque no se descarta la opción de Ezequiel Piovi. El volante ex Liga de Quito, generalmente jugó como titular en los duelos que el Pincha disputó de visitante, donde Domínguez busca tener más contención en el mediocampo. Así sucedió en los choques ante Central Córdoba y también ante Newell´s.

Después no habría grandes modificaciones, ya que el entrenador quedó conforme con el nivel que mostró el Pincha ante Barracas, más allá de las polémicas en las que el equipo se vio perjudicado. Por lo pronto, hoy el plantel va a entrenar y luego va a viajar a Córdoba para el partido ante Belgrano. Quedará hospedado en el Hotel Holiday Inn.

ROMPER EL MALEFICIO

Sin dudas, visitar a Belgrano para Estudiantes es muy complicado. En medio de la necesidad de conseguir la victoria, hay un dato desalentador: de las últimas 20 veces que visitó al Pirata, solamente pudo ganar en una ocasión.

El único antecedente donde Estudiantes se llevó los tres puntos en los últimos años fue el 3 de marzo de 2007, donde el equipo dirigido por Diego Simeone ganó 2-1. Después, en los partidos que jugó en el Mario Kempes y el Gigante de Alberdi, empató 9 y perdió 10. Es decir, acumula una racha de 8 partidos sin ganarle (2 empates y 6 derrotas) y un total de 18 años. Por su parte, en el Gigante de Alberdi, jamás ganó: logró 3 empates y cayó en 5 oportunidades.

MINUTO DE SILENCIO

Ayer, antes de comenzar el entrenamiento, el plantel de Estudiantes realizó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. “Miguel perdurará eternamente en cada rincón de Estudiantes y será ejemplo para todos los que defiendan nuestra camiseta”, posteó la cuenta oficial del club.