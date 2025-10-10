"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas

Desde Israel, y con la voz quebrada por el dolor, Itzik Horn volvió a hablar públicamente sobre la situación de su hijo Eitan, uno de los rehenes de Israel que permanecen en poder de Hamas desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Horn, exdirector del colegio Max Nordau de La Plata, se convirtió en uno de los rostros visibles del reclamo internacional por la liberación de los secuestrados. Su testimonio, transmitido desde la “Plaza de los Secuestrados”, es un recordatorio constante del drama humano que sigue latente en el corazón de la Guerra en Medio Oriente.

“Espero con mucha emoción, con mucho nervio. Esperanzado, con cierto optimismo contenido”, expresó Horn, al describir la incertidumbre que vive desde hace casi dos años. En su relato, la metáfora futbolera cobra fuerza: “Hasta que el referí no da la última pitada el partido no terminó. Hasta que yo no vea que Eitan y el resto de los secuestrados —no solo los que están con vida, sino también los cuerpos de los que fueron asesinados— estén de vuelta en casa, no voy a creer”.

Eitan Horn fue secuestrado en el kibutz Nir Oz junto a su hermano Iair durante el brutal ataque de Hamas. Iair logró regresar con vida meses después, pero su recuperación sigue atravesada por la ausencia de su hermano menor. “Él está físicamente de vuelta, pero su cuerpo, su corazón y su mente quedaron en Gaza”, relató Itzik.

Eitan figura en la lista de los secuestrados vivos

El padre reconstruye los pocos datos que tiene: Eitan figura en la lista de los secuestrados vivos y fue visto por última vez en un video difundido por Hamas apenas dos días después de la liberación de Iair. “Estaba muy flaco”, recordó. “Iair entró con 120 kilos y después de casi 500 días salió con 70. Imagínense cómo va a salir Eitan.”

El dolor se mezcla con la bronca y con una mirada política sobre la situación. “Si no hubiera sido por Trump, siguen adentro”, aseguró Horn, en referencia a la presión internacional que, según él, permitió la liberación parcial de algunos cautivos.

“El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Este éxito hay que adjudicarlo a un solo padre, que se llama Donald Trump”, afirmó, en una declaración que resonó con fuerza en los medios israelíes.

Horn también apuntó a la raíz del conflicto, señalando que la paz en Medio Oriente solo será posible si se reconoce la existencia de Israel. “Hasta que los palestinos no reconozcan a Israel, no va a haber paz”, dijo durante su intervención televisiva.

“Si siguen educando para odiar a los judíos, si los niños crecen vestidos de guerrilleros y con fusiles de juguete, ¿qué paz puede construirse así?”, se preguntó con tristeza.