Estudiantes pierde un jugador titular para jugar con Belgrano y podría correr riesgo para jugar el clásico platense con Gimnasia

Durante 2025, Estudiantes de La Plata enfrentó una serie de lesiones que afectaron a buena parte de su plantel profesional, según los partes médicos y comunicados oficiales publicados por el club en su sitio web y redes sociales. A lo largo del año, nueve futbolistas sufrieron lesiones confirmadas, mientras que otros casos fueron mencionados en listas de convocados como bajas por molestias físicas o recuperación médica.

Hace tan solo unos días, el Club confirmó que el delantero Lucas Alario sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. El anuncio encendió las alarmas para la ofensiva pincha en los partidos decisivos, forzando al cuerpo técnico a modificar sus esquemas ofensivos para cubrir su ausencia.

Ahora, otro futbolista primordial en el engranaje futbolístico de Estudiantes volvió a lesionarse. Así lo comunicó el León desde su red oficial de X (ex Twitter): "Parte médico: Eric Meza padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho".

🩺 Parte médico: Eric Meza padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 10, 2025

Hace casi dos meses, el lateral derecho que surgió de Colón de Santa Fe sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. Sin embargo, pudo volver hace dos fechas en el partido ante Newell's, en Rosario, donde marcó el único gol del Pincha en el empate 1-1.

Posteriormente, la jornada anterior, ante Barracas Central, ingresó en el segundo tiempo por Román Gómez y terminó jugango gran parte del complemento en un polémico encuentro en el Estadio UNO.

🩺 Parte médico de Eric Meza: el jugador sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, y el martes se le efectuarán estudios para evaluar el grado de la misma. Quedó desafectado para el partido del miércoles. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 18, 2025

¿Eric Meza se pierde el clásico de Estudiantes vs. Gimnasia?

Luego de aquella lesión de agosto, Eric Meza encaró una recuperación que le tomó varias semanas para llegar óptimo a los duelos que Estudiantes afrontó ante Flamengo por Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar de que Eduardo Domínguez siempre optó por él antes que Román Gómez, no pudo utilizar en la competencia sudamericana ya que no estuvo al 100%.

Fue por eso, y por los niveles demostrados por Román Gómez, que el DT prefirió cuidar la recuperación paulatina de Eric Meza, titular en los últimos ciclos que consagraron al Pincha (Copa de la Liga y Supercopa 2024).

Ante esta sobrecarga, se aguardará la evolución del futbolista surgido en el elenco santafesino para saber si podrá o no ser de la partida ante Gimnasia, el próximo domingo 19 de octubre, cuando Estudiantes sea local en el clásico platense en UNO.

Por lo pronto, se presume —sin información oficial— que no será de la partida mañana cuando el León visite a Belgrano a las 22.15.

Román Gómez seguiría siendo el lateral derecho del Pincha este fin de semana / X @EdelpOficial

Las lesiones en el plantel de Estudiantes en 2025

A lo largo del año, nueve futbolistas tuvieron diagnósticos confirmados mediante parte médico, mientras que otros cinco fueron mencionados como bajas por dolencias físicas en distintas convocatorias.

El 5 de marzo, Joaquín Tobio Burgos y Sebastián Boselli (luego fue repescado por River) fueron informados como bajas por lesión en la lista de convocados que viajaba a Venezuela, sin especificación del cuadro.

El 13 de mayo, el club publicó un parte médico en el que detalló que Guido Carrillo padecía una lesión muscular grado 3 en el gemelo interno de la pierna derecha.

Una semana más tarde, el 21 de mayo, otro comunicado confirmó dos lesiones relevantes: Leandro González Pírez sufrió una lesión grado 3 del tendón isquiotibial derecho, y Edwuin Cetré una lesión muscular grado 1 en el bíceps distal izquierdo.

El 20 de julio, el club informó lesiones simultáneas en dos mediocampistas: Alexis Manyoma (ya no pertenece al plantel por su traspaso a préstamo al fútbol de Estados Unidos), con lesión muscular grado 2 en el aductor derecho, y Alexis Castro, con lesión muscular grado 2 en el sóleo derecho.

Más adelante, el 4 de septiembre, se comunicó que Joaquín Pereyra sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, mientras que el 9 de octubre se notificó que Lucas Alario presentaba una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Además de los partes médicos oficiales, hubo menciones de Santiago Ascacibar (lesión muscular, 27 de abril), Gabriel Neves (molestia muscular, 13 de julio), Ezequiel Piovi (dolencia en la rodilla derecha, 20 de julio), Eric Meza (lesión muscular en la zona posterior del muslo, agosto) y Gastón Benedetti (esguince grado 3 en la rodilla derecha, 4 de octubre).