Estudiantes pierde un jugador titular para jugar con Belgrano y podría correr riesgo para jugar el clásico platense con Gimnasia

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
Mala para el Lobo: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
¡La bronca que tiene Trump! No le dieron el Nobel y está que trina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
“Buscado”: Maratea no se presentó a declarar en La Plata y no aparece por ningún lado
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"
La Justicia rechaza reimprimir las boletas y llevarían la cara de Espert: el fallo completo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante 2025, Estudiantes de La Plata enfrentó una serie de lesiones que afectaron a buena parte de su plantel profesional, según los partes médicos y comunicados oficiales publicados por el club en su sitio web y redes sociales. A lo largo del año, nueve futbolistas sufrieron lesiones confirmadas, mientras que otros casos fueron mencionados en listas de convocados como bajas por molestias físicas o recuperación médica.
Hace tan solo unos días, el Club confirmó que el delantero Lucas Alario sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. El anuncio encendió las alarmas para la ofensiva pincha en los partidos decisivos, forzando al cuerpo técnico a modificar sus esquemas ofensivos para cubrir su ausencia.
Ahora, otro futbolista primordial en el engranaje futbolístico de Estudiantes volvió a lesionarse. Así lo comunicó el León desde su red oficial de X (ex Twitter): "Parte médico: Eric Meza padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho".
🩺 Parte médico: Eric Meza padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 10, 2025
Hace casi dos meses, el lateral derecho que surgió de Colón de Santa Fe sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. Sin embargo, pudo volver hace dos fechas en el partido ante Newell's, en Rosario, donde marcó el único gol del Pincha en el empate 1-1.
Posteriormente, la jornada anterior, ante Barracas Central, ingresó en el segundo tiempo por Román Gómez y terminó jugango gran parte del complemento en un polémico encuentro en el Estadio UNO.
LE PUEDE INTERESAR
Mala para el Lobo: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
🩺 Parte médico de Eric Meza: el jugador sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, y el martes se le efectuarán estudios para evaluar el grado de la misma. Quedó desafectado para el partido del miércoles.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 18, 2025
Luego de aquella lesión de agosto, Eric Meza encaró una recuperación que le tomó varias semanas para llegar óptimo a los duelos que Estudiantes afrontó ante Flamengo por Copa Libertadores.
Sin embargo, a pesar de que Eduardo Domínguez siempre optó por él antes que Román Gómez, no pudo utilizar en la competencia sudamericana ya que no estuvo al 100%.
Fue por eso, y por los niveles demostrados por Román Gómez, que el DT prefirió cuidar la recuperación paulatina de Eric Meza, titular en los últimos ciclos que consagraron al Pincha (Copa de la Liga y Supercopa 2024).
Ante esta sobrecarga, se aguardará la evolución del futbolista surgido en el elenco santafesino para saber si podrá o no ser de la partida ante Gimnasia, el próximo domingo 19 de octubre, cuando Estudiantes sea local en el clásico platense en UNO.
Por lo pronto, se presume —sin información oficial— que no será de la partida mañana cuando el León visite a Belgrano a las 22.15.
Román Gómez seguiría siendo el lateral derecho del Pincha este fin de semana / X @EdelpOficial
A lo largo del año, nueve futbolistas tuvieron diagnósticos confirmados mediante parte médico, mientras que otros cinco fueron mencionados como bajas por dolencias físicas en distintas convocatorias.
El 5 de marzo, Joaquín Tobio Burgos y Sebastián Boselli (luego fue repescado por River) fueron informados como bajas por lesión en la lista de convocados que viajaba a Venezuela, sin especificación del cuadro.
El 13 de mayo, el club publicó un parte médico en el que detalló que Guido Carrillo padecía una lesión muscular grado 3 en el gemelo interno de la pierna derecha.
Una semana más tarde, el 21 de mayo, otro comunicado confirmó dos lesiones relevantes: Leandro González Pírez sufrió una lesión grado 3 del tendón isquiotibial derecho, y Edwuin Cetré una lesión muscular grado 1 en el bíceps distal izquierdo.
El 20 de julio, el club informó lesiones simultáneas en dos mediocampistas: Alexis Manyoma (ya no pertenece al plantel por su traspaso a préstamo al fútbol de Estados Unidos), con lesión muscular grado 2 en el aductor derecho, y Alexis Castro, con lesión muscular grado 2 en el sóleo derecho.
Más adelante, el 4 de septiembre, se comunicó que Joaquín Pereyra sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, mientras que el 9 de octubre se notificó que Lucas Alario presentaba una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Además de los partes médicos oficiales, hubo menciones de Santiago Ascacibar (lesión muscular, 27 de abril), Gabriel Neves (molestia muscular, 13 de julio), Ezequiel Piovi (dolencia en la rodilla derecha, 20 de julio), Eric Meza (lesión muscular en la zona posterior del muslo, agosto) y Gastón Benedetti (esguince grado 3 en la rodilla derecha, 4 de octubre).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí