Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Masacraron a un argentino en México: sospechas de "ataque planeado" a un cantante y modelo

Masacraron a un argentino en México: sospechas de "ataque planeado" a un cantante y modelo
10 de Octubre de 2025 | 18:53

Escuchar esta nota

Un ciudadano argentino fue asesinado en la Ciudad de México. Se trata de Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Mar del Plata, quien murió tras recibir disparos mientras conducía una camioneta de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. El ataque ocurrió durante la madrugada y está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Dorcaz fue interceptado por dos motocicletas con ocupantes armados. Los agresores aprovecharon el tránsito de la zona para acercarse al vehículo y efectuar varios disparos.

Testigos indicaron que la víctima intentó huir, pero fue alcanzada por los tiros. Tras bajar de la camioneta, cayó al suelo y falleció antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El operativo policial tras el asesinato al modelo y cantante argentino en México

Personal policial acordonó el área y notificó al Ministerio Público. En el lugar se realizaron peritajes y se recolectaron evidencias balísticas. También se analizarán las cámaras de seguridad del sector para identificar a los atacantes.

Los primeros indicios señalan que los agresores cruzaron un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec luego del ataque.

La investigación está a cargo de la FGJCDMX bajo la figura de homicidio doloso. La principal hipótesis apunta a un ataque directo contra Dorcaz.

En un inicio circularon versiones sobre un intento de robo, pero las autoridades descartan esa posibilidad por las características del hecho.

Federico Dorcaz era modelo y cantante. Nació en Mar del Plata y se trasladó con su familia a España a los 13 años. Allí comenzó su carrera en el modelaje y más tarde incursionó en la música.

En 2017 lanzó su primer sencillo, Kuliyuki, con influencias de pop, rock y electrónica. En los últimos años se había instalado en México para continuar su desarrollo artístico.

El artista mantenía una relación con la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila, participante del programa “Las estrellas bailan en Hoy”.

La noticia de su muerte fue confirmada por la SSC CDMX y replicada por medios de Argentina y México.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante

El Pincha última detalles para otro partido clave

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Últimas noticias de Policiales

Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado

Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La Ciudad
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Deportes
VIDEO | Un regalo del cielo: el hijo de Russo le hizo un gol a Newell's
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
Espectáculos
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Información General
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla