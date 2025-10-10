Masacraron a un argentino en México: sospechas de "ataque planeado" a un cantante y modelo

Un ciudadano argentino fue asesinado en la Ciudad de México. Se trata de Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Mar del Plata, quien murió tras recibir disparos mientras conducía una camioneta de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. El ataque ocurrió durante la madrugada y está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Dorcaz fue interceptado por dos motocicletas con ocupantes armados. Los agresores aprovecharon el tránsito de la zona para acercarse al vehículo y efectuar varios disparos.

Testigos indicaron que la víctima intentó huir, pero fue alcanzada por los tiros. Tras bajar de la camioneta, cayó al suelo y falleció antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El operativo policial tras el asesinato al modelo y cantante argentino en México

Personal policial acordonó el área y notificó al Ministerio Público. En el lugar se realizaron peritajes y se recolectaron evidencias balísticas. También se analizarán las cámaras de seguridad del sector para identificar a los atacantes.

Los primeros indicios señalan que los agresores cruzaron un puente peatonal hacia el Bosque de Chapultepec luego del ataque.

La investigación está a cargo de la FGJCDMX bajo la figura de homicidio doloso. La principal hipótesis apunta a un ataque directo contra Dorcaz.

En un inicio circularon versiones sobre un intento de robo, pero las autoridades descartan esa posibilidad por las características del hecho.

Federico Dorcaz era modelo y cantante. Nació en Mar del Plata y se trasladó con su familia a España a los 13 años. Allí comenzó su carrera en el modelaje y más tarde incursionó en la música.

En 2017 lanzó su primer sencillo, Kuliyuki, con influencias de pop, rock y electrónica. En los últimos años se había instalado en México para continuar su desarrollo artístico.

El artista mantenía una relación con la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila, participante del programa “Las estrellas bailan en Hoy”.

La noticia de su muerte fue confirmada por la SSC CDMX y replicada por medios de Argentina y México.