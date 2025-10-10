Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Una buena y una mala para Gimnasia en el triunfo de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo

10 de Octubre de 2025 | 17:21

Escuchar esta nota

Si bien Gimnasia sigue atento a los movimientos en la zona baja de las tablas Anual y de Promedios, el último triunfo ante Sarmiento lo acercó al último puesto de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Copa de la Liga. Es por esto que la derrota de San Lorenzo, por 1 a 0 con San Martín de San Juan, como local, le dejó un sabor agridulce.

Con la victoria, el Verdinegro sanjuanino descontó puntos en las tablas y, de momento, quedó como octavo de la Zona B del torneo local con 14 puntos, lo que lo clasificaría a la fase eliminatoria. Sin embargo, un dato podría beneficiar al Lobo que, sin haber jugado aún esta fecha 12 —hasta mañana a las 16 hs. ante Talleres—, milita noveno con 13 unidades, debajo del elenco que dirige Leandro "Pipi" Romagnoli.

Lo importante es que, si bien Gimnasia tiene serias chances de clasificar a octavos de final del Clausura, la chance de que San Martín de San Juan siga en dicha posición y, a la vez, en zona de descenso, facilitaría que —si el Lobo sigue detrás del Verdinegro—, pueda jugar la próxima instancia. 

Esto , en otras palabras, significa que, con el triunfo ante San Lorenzo, San Martín de San Juan se metió en zona de playoffs, pero como está descendiendo por tabla anual (y Aldosivi baja por promedios), por reglamento no puede clasificarse a octavos y le deja su lugar al 9º, en este momento, a Gimnasia.

Imagen

¿Cómo fue el partido entre San Lorenzo y San Martín de San Juan?

Con la derrota de local, San Lorenzo dejó pasar la posibilidad de acomodarse dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura

LE PUEDE INTERESAR

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

LE PUEDE INTERESAR

Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"

Con el único tanto de Diego González a los 32 minutos del complemento y una gran actuación de Matías Borgogno en el arco, San Martín sorprendió al “Ciclón” y dio un paso importante al sumar tres puntos en la lucha por permanecer en la Primera División.

San Martin inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.

Sin embargo, el equipo de Damián Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno.

El “Ciclón controló bien la última parte del primer tiempo, incluso pudo haberse ido en ventaja con un cabezazo en el área chica de Fabricio López pero el arquero Borgogno la sacó en la línea con muy buenos reflejos.

El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.

Hasta que a los 32 minutos del complemento, un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el “Verdinegro”, lo que fue un baldazo de agua helada para el local.

Síntesis de San Lorenzo vs. San Martín de San Juan

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Goles en el segundo tiempo: 32m Diego González (SM).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Santiago Salle por T. Fernández (SM); Juan Ignacio Cavallaro por S. González (SM); 18m Agustín Ladstatter por Reali (SL); 27m Santiago Barrera por Maestro Puch (SM); Matías Orihuela por Diarte (SM); 28m Diego Herazo por Cerutti (SL); Ezequiel Herrera por F. López (SL); 39m Matías Hernández por Tripichio (SL); 43m Rodrigo Cáseres por D. González (SM).

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabrizio Llobet.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

El Pincha última detalles para otro partido clave

Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina

VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Últimas noticias de Deportes

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"
Policiales
Maratea, "buscado" en La Plata: los motivos del por qué quedó en la mira de la Justicia
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
Política y Economía
Turbulencia en Washington: The New York Times aseguró que el swap para Argentina favorece a "amigos" de Scott Bessent
OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia
Milei felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Gracias por pelear contra la narcodictadura"
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
La Ciudad
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Espectáculos
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla