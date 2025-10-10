Una buena y una mala para Gimnasia en el triunfo de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo

Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | El Desembarco simbólico, el momento más emotivo de La Fiesta del Inmigrante
Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia
¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Nuevo parte médico en el Pincha: un titular se volvió a lesionar y ¿llega al clásico?
El Lobo, atento: San Lorenzo cayó de local con San Martín de San Juan
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
¡La bronca que tiene Trump! No le dieron el Nobel y está que trina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana
“Buscado”: Maratea no se presentó a declarar en La Plata y no aparece por ningún lado
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"
La Justicia rechaza reimprimir las boletas y llevarían la cara de Espert: el fallo completo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Si bien Gimnasia sigue atento a los movimientos en la zona baja de las tablas Anual y de Promedios, el último triunfo ante Sarmiento lo acercó al último puesto de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura de la Copa de la Liga. Es por esto que la derrota de San Lorenzo, por 1 a 0 con San Martín de San Juan, como local, le dejó un sabor agridulce.
Con la victoria, el Verdinegro sanjuanino descontó puntos en las tablas y, de momento, quedó como octavo de la Zona B del torneo local con 14 puntos, lo que lo clasificaría a la fase eliminatoria. Sin embargo, un dato podría beneficiar al Lobo que, sin haber jugado aún esta fecha 12 —hasta mañana a las 16 hs. ante Talleres—, milita noveno con 13 unidades, debajo del elenco que dirige Leandro "Pipi" Romagnoli.
Lo importante es que, si bien Gimnasia tiene serias chances de clasificar a octavos de final del Clausura, la chance de que San Martín de San Juan siga en dicha posición y, a la vez, en zona de descenso, facilitaría que —si el Lobo sigue detrás del Verdinegro—, pueda jugar la próxima instancia.
Esto , en otras palabras, significa que, con el triunfo ante San Lorenzo, San Martín de San Juan se metió en zona de playoffs, pero como está descendiendo por tabla anual (y Aldosivi baja por promedios), por reglamento no puede clasificarse a octavos y le deja su lugar al 9º, en este momento, a Gimnasia.
Con la derrota de local, San Lorenzo dejó pasar la posibilidad de acomodarse dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura
LE PUEDE INTERESAR
La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce
Con el único tanto de Diego González a los 32 minutos del complemento y una gran actuación de Matías Borgogno en el arco, San Martín sorprendió al “Ciclón” y dio un paso importante al sumar tres puntos en la lucha por permanecer en la Primera División.
San Martin inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano.
Sin embargo, el equipo de Damián Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti, aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno.
El “Ciclón controló bien la última parte del primer tiempo, incluso pudo haberse ido en ventaja con un cabezazo en el área chica de Fabricio López pero el arquero Borgogno la sacó en la línea con muy buenos reflejos.
El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.
Hasta que a los 32 minutos del complemento, un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el “Verdinegro”, lo que fue un baldazo de agua helada para el local.
San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Goles en el segundo tiempo: 32m Diego González (SM).
Cambios en el segundo tiempo: 16m Santiago Salle por T. Fernández (SM); Juan Ignacio Cavallaro por S. González (SM); 18m Agustín Ladstatter por Reali (SL); 27m Santiago Barrera por Maestro Puch (SM); Matías Orihuela por Diarte (SM); 28m Diego Herazo por Cerutti (SL); Ezequiel Herrera por F. López (SL); 39m Matías Hernández por Tripichio (SL); 43m Rodrigo Cáseres por D. González (SM).
Estadio: Nuevo Gasómetro.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Fabrizio Llobet.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí