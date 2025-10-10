Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

Fotos | Se llevan los electrodomésticos después de casi tres meses del incendio en La Plata
El reciente enfrentamiento público entre el periodista deportivo Toti Pasman y Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, reavivó una vieja rivalidad que trasciende lo deportivo. Todo comenzó luego del partido entre Rosario Central y River Plate, cuando las cámaras captaron a Cardoso en uno de los palcos del estadio, poco después de un tenso cruce entre el Fideo y el jugador millonario Juan Portillo.
La actitud de la rosarina y sus posteriores comentarios en redes sociales motivaron una crítica de Pasman en su programa de streaming, en la que cuestionó su comportamiento durante los encuentros del equipo canalla.
“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul, le pasa algo a Di María. A ver, Jorgelina: es fútbol, es fútbol argentino, es parte del juego”, expresó el periodista.
Pasman incluso comparó a Cardoso con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para marcar una diferencia de actitudes: “Yo nunca la vi a Antonela diciendo ‘qué hijo de p... el rival’. Bajate de la palmera, Jorgelina. ¿Quién sos vos para insultar así?”.
La respuesta de Cardoso no tardó en llegar y elevó la temperatura del cruce. Con ironía, escribió en redes sociales: “Tenés razón, ‘Tonti’. ¿Cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!”.
Pero la réplica no quedó ahí. La esposa del futbolista contó una anécdota que dejó expuesto al periodista: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”.
El episodio escaló cuando Ángel Di María intervino directamente con una publicación explosiva dirigida a Pasman: “No puedo creer la falsedad que tenés. Pediste perdón a mi mujer y a mis viejos solo porque no te quedaba otra. Sos un caradura terrible. Después andás llorando por los canales. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir, sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos, plasma. Abrazo”.
El intercambio generó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó viejas tensiones entre el futbolista y el periodista, quienes ya habían protagonizado cruces en el pasado.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
