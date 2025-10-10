Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata

Un emocionante hecho de compromiso y vocación de servicio tuvo lugar este jueves en la localidad platense de Abasto, donde efectivos del Subcomando Oeste lograron salvar la vida de una niña que se estaba ahogando.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 524 y 214, luego de un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la menor —de nombre Morgan— en estado crítico. Sin dudarlo, comenzaron a practicarle maniobras de RCP y, tras varios minutos de intenso trabajo, lograron reanimarla.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó estable y quedó internada bajo observación médica.

Los efectivos que participaron del rescate fueron el subteniente Mauro Cari, la sargento Giselle García, la oficial Ravaniera y la subayudante Emilse Batallán, todos pertenecientes al Subcomando Oeste de la Policía de La Plata, quienes fueron reconocidos por su rápida y efectiva intervención.