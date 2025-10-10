El escenario electoral bonaerense atraviesa una nueva polémica jurídica tras la renuncia de José Luis Espert como candidato para las próximas elecciones legislativas. El fiscal ante la Cámara Nacional Electoral ratificó que, ante la vacancia generada, Diego Santilli no debe asumir la posición de cabeza de lista del espacio La Libertad Avanza (LLA). Esta decisión apunta a torcer la resolución previa que favorecía a Karen Reichardt.

En primera instancia, la Junta Electoral bonaerense ya había dictaminado que Karen Reichardt —quien originalmente figuraba como segunda candidata— debía encabezar la lista tras la salida de Espert.

Esa resolución provocó una disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia electoral, en la que el Gobierno insistía en que Santilli ocupase el lugar como primer candidato.

La cuestión gira en torno a la Ley de Paridad de Género y su reglamentación (Decreto 171/2019), que prevé que ante una vacante, el reemplazo debe hacerse “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”. El juez de primera instancia con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, había interpretado esa norma como inaplicable al primer puesto en determinadas circunstancias, por lo que dispuso que Reichardt ascendiera.

Hace dos días el juez federal Alejo Ramos Padilla había desestimado el planteo de La Libertad Avanza para que Santilli reemplazara a Espert como cabeza de lista para los comicios del 26 de octubre en suelo bonaerense.

Para el magistrado de La Plata con competencia electoral, el Artículo 7 del Decreto Reglamentario de la Paridad de Género en cargos políticos tiene como espíritu el resguardo y defensa de los derechos de las mujeres en cargos electivos.



En el escrito donde rechazó la candidatura de Santilli, Ramos Padilla sostuvo que la reglamentación implica no sólo que "el candidato varón nro. 3 (Diego Santilli) de la lista saltee a la candidata mujer nro. 2, sino que para adecuarse a lo estipulado en el art. 60 bis de la C.E.N (que es que dos personas del mismo género no queden contiguos) se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo”.

El Gobierno calificó de “arbitrario” el fallo del juez. Por ese motivo, en la apelación La Libertada Avanza sostiene que ese reglamento "dispone de forma clara que en caso de renuncia de un candidato oficializado, se lo reemplaza por la persona del mismo género que le sigue en la lista, no afectando a esta situación el hecho de que se trate del primer candidato, el segundo o cualquier otro de los restantes".

Frente a todos estos argumentos, este viernes el fiscal federal Ramiro González rechazó la postura de La Libertad Avanza y convalidó lo dicho en instancias anteriores: debe ser Karen Reichardt quien encabece la lista para los comicios del 26 de octubre.

En el dictamen, el fiscal le propuso a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que sea Karen Reichardt la que finalmente encabece la lista de Diputados Nacionales de la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires.

En su dictamen el fiscal consideró que se trataba de un caso "sumamente singular que no tenía antecedentes que fueran aplicables por analogía. Es la primera vez que se tiene que decidir el reemplazo del primer lugar de una lista de Diputados Nacionales por renuncia del candidato varón que encabezaba", sostuvo.

Qué puede decidir la Cámara Electoral

La Cámara Nacional Electoral ahora tiene en sus manos la última palabra. Hay indicios de que podría inclinarse por ratificar la postura del fiscal y restituir a Santilli como cabeza de lista, dada su jurisprudencia previa en casos similares.