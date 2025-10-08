Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo

La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
8 de Octubre de 2025 | 16:15

Escuchar esta nota

El próximo fin de semana, culmina una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE).

En este sentido, el viernes 10 a las 12.00 horas, comenzarán los Festivales en la Carpa de los Inmigrantes (Av. Montevideo entre 10 y 11), mientras que las 15.00 horas, se desarrollará uno de los momentos más emotivos de la celebración, el Desembarco Simbólico de los Inmigrantes. El mismo, se realizará en la Explanada del Puerto La Plata (Av. Montevideo y calle 2).

Posteriormente, a partir de las 19.00, los y las visitantes podrán disfrutar de una Noche de Tango y Folclore en la Carpa Central.

El sábado 11, desde las 12.00 horas, se llevará adelante el Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos también en la Carpa montada en el Parque Cívico.

Para finalizar, el domingo 12, partir de las 15.00 horas, se realizará el tradicional Desfile de Clausura sobre la Avenida Montevideo, donde cada una de las colectividades se lucirán con sus trajes típicos, bailes y todo el color. Luego, a partir de las 18.00 horas, continúan los festivales en la Carpa de Av. Montevideo entre 10 y 11.

Al mismo tiempo, el viernes 10, de 12.00 a 19.00 horas, tendrá lugar la 3ra edición de la Expo Igualdad Bonaerense en Av. Montevideo y calle Nueva York.

LE PUEDE INTERESAR

"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación

El evento, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, el Municipio de Berisso y Expo@diseño, y con el apoyo de BAPRO, reunirá más de 120 stands de emprendedoras y artesanas de diversos rubros, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para potenciar las cadenas de producción local desde una perspectiva de género que aporte a la igualdad y al fortalecimiento de la comunidad bonaerense.

En simultáneo, en el mismo horario mencionado anteriormente, los vecinos y las vecinas también podrán participar de la propuesta "Tardecita de primavera en Nueva York", donde encontrarán paseo de emprendedores y recorridos por sitios históricos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas
Últimas noticias de La Ciudad

"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata

Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación

Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios

8/10/2025 | UN DIA MAS.- Tomy Etcheverry, el fenómeno Reichardt y condena por intento de magnicidio a CFK
Policiales
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Fuerte choque en La Plata dejó a un hombre hospitalizado 
Espectáculos
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Tras confirmarse la llegada de Moria Casán, El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Inmediata respuesta de Robertito a Pichot tras sus dichos sobre la agresión en la marcha: “Ya tiene una denuncia”
Información General
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
Deportes
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla