La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo

Escuchar esta nota
El próximo fin de semana, culmina una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE).
En este sentido, el viernes 10 a las 12.00 horas, comenzarán los Festivales en la Carpa de los Inmigrantes (Av. Montevideo entre 10 y 11), mientras que las 15.00 horas, se desarrollará uno de los momentos más emotivos de la celebración, el Desembarco Simbólico de los Inmigrantes. El mismo, se realizará en la Explanada del Puerto La Plata (Av. Montevideo y calle 2).
Posteriormente, a partir de las 19.00, los y las visitantes podrán disfrutar de una Noche de Tango y Folclore en la Carpa Central.
El sábado 11, desde las 12.00 horas, se llevará adelante el Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos también en la Carpa montada en el Parque Cívico.
Para finalizar, el domingo 12, partir de las 15.00 horas, se realizará el tradicional Desfile de Clausura sobre la Avenida Montevideo, donde cada una de las colectividades se lucirán con sus trajes típicos, bailes y todo el color. Luego, a partir de las 18.00 horas, continúan los festivales en la Carpa de Av. Montevideo entre 10 y 11.
Al mismo tiempo, el viernes 10, de 12.00 a 19.00 horas, tendrá lugar la 3ra edición de la Expo Igualdad Bonaerense en Av. Montevideo y calle Nueva York.
El evento, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, el Municipio de Berisso y Expo@diseño, y con el apoyo de BAPRO, reunirá más de 120 stands de emprendedoras y artesanas de diversos rubros, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para potenciar las cadenas de producción local desde una perspectiva de género que aporte a la igualdad y al fortalecimiento de la comunidad bonaerense.
En simultáneo, en el mismo horario mencionado anteriormente, los vecinos y las vecinas también podrán participar de la propuesta "Tardecita de primavera en Nueva York", donde encontrarán paseo de emprendedores y recorridos por sitios históricos.
