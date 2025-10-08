El Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana: qué pasó

Este fin de semana, el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata por obras. Los servicios circularán de manera limitada mientras que el domingo no habrá formaciones.

Desde Trenes Argentinos comunicaron que, debido a trabajos de renovación de vías, el servicio de la línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado hasta Villa Elisa el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, por lo que los trenes no llegarán a la capital de la Provincia.

Las tareas que se llevarán a cabo entre Tolosa y La Plata, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, consisten en el recambio de 400 metros de tendido de vía en 26 tramos, donde se reemplazarán durmientes de madera por hormigón armado, y se sustituirá la piedra balasto. Adicionalmente, se ejecutará la alineación de la geometría de la nueva estructura de vías.

Domingo sin servicio

Asimismo, se comunica que entre las 0 y las 8 de la mañana del domingo 12 de octubre estarán interrumpidos los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes y circularán limitados los servicios a Bosques vía Temperley, A. Korn y Ezeiza entre Temperley y las cabeceras de la zona sur.

La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para efectuar obras de cateo en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.