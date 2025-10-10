Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Orfila tiene el once definido con una variante. Además, borró de la lista a Seoane, Garayalde, Sosa y Hurtado. Regresa Franco Torres
Alejandro Orfila tomó una fuerte decisión a la hora de elegir a los convocados para el partido de mañana ante Talleres, en el Bosque, a partir de las 16 y no a las 16:45 como estaba programado en un primer momento.
Y en ese sentido, el entrenador uruguayo ya tiene prácticamente el equipo definido: Fabricio Corbalán ingresará en reemplazo de Juan de Dios Pintado, respecto de la formación que le ganó a Sarmiento, en Junín.
Pero las novedades surgieron al momento de confeccionar la lista de convocados, ya que Orfila decidió “borrar” nuevamente de la nómina a Lucas Castro por cuarto partido consecutivo
El “Pata” que trabaja con normalidad y sin ningún impedimento físico, pero quedar afuera nuevamente de los concentrados es una llamativa decisión del cuerpo técnico para con uno de los referentes del plantel.
Además, quedaron al margen de la nómina Nicolás Garayalde, que viene arrastrando una molestia física; Mateo Seoane, un refuerzo del último mercado; Alan Sosa y Jan Hurtado de flojo ingreso en el partido anterior celebrado en el estadio Eva Perón.
Pero las novedades después del entrenamiento de ayer no terminaron ahí, pues Nicolás Barros Schelotto (hijo de Guillermo) y Pablo Aguiar, de 19 años fueron citados por primera vez al plantel superior y conforman la nómina que dio a conocer el cuerpo técnico para el cruce ante la “T”. Además, entre la convocatoria se producirá el regreso de Franco Torres, extremo derecho que ya se recuperó de una lesión ligamentaria sufrida en enero y es del agrado de Alejandro Orfila.
Hoy a partir de las 16, el plantel realizará la última práctica y quedará concentrado a la espera del partido contra el Talleres de Carlos Tevez.
La probable formación mens sana sería con Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva; Augusto Max, Juan Jesús Yangali; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. Integran además la mista de concentrados Luis Ingolotti, Juan Pintado, Enzo Martínez, Matías Melluso, Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Jeremías Merlo, Leandro Mamut, Norberto Briasco, Franco Torres, Sebastián Lomónaco y Juan José Pérez.
