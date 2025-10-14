La Selección Sub 20 se enfrentará a Colombia por un lugar en la final del mundo

Oficializaron a Santilli como primer candidato en la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los “Cafeteros” eliminaron a España. Por su parte, Francia también logró meterse entre los cuatro mejores ¿se podrá repetir lo de Qatar?
Escuchar esta nota
La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 de Chile. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, está programado para las 20 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de Telefe y DSports.
Los dirigidos por Diego Placente llegan a esta semifinal con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones. En su Grupo D, quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.
Por sus parte, para el combinado de Colombia, no fue nada fácil meterse entre los cuatro mejores en esta competición.
El conjunto “Cafetero”, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria. Ya en los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.
El otro cruce, conformado por Francia y Marruecos, se jugará unas horas antes (a las 17 de Argentina), en el Estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad de Valparaíso.
Con un condimento más que especial, la Selección Argentina entrará a la cancha conociendo a lo que podría ser su próximo rival.
¿Se repetirá la final del Mundial de Qatar 2022?
POSIBLE FORMACIÓN DE ARGENTINA:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
POSIBLE FORMACIÓN DE COLOMBIA:
Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
