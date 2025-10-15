ANMAT prohibió la venta y consumo de varios alimentos por considerarlos "de riesgo para la salud"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, al igual que en plataformas de venta on line, varios alimentos de la marca "Mami Keto".

La medida rige para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue publicada en la Disposición 7558/25 y obedece a que se comprobó que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.

La prohibición, según especificó el organismo, alcanza a los siguientes productos de la marca "Mami Keto":

- Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas - alimento saludable

- Yogur griego natural

- Pepas keto

- Budín keto

- Alfajor keto

- Cookies keto

- Crackers keto.

Además, la ANMAT también dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y plataformas de ventas on line del producto "Copito de Nieve, Heladitos Secos, R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187".

A través de la Disposición 7566/25, el organismo indicó que "la medida, que aplica para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de comprobar que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y se encuentra falsamente rotulado con números de registros inexistentes, por lo que representa un riesgo para la salud de la población".