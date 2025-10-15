Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Barrio norte

“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local

Dos motochorros armados ingresaron a un local y tras amenazar a su propietaria se llevaron pesos, dólares y 10 botellas de whisky

“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local

El millonario asalto tuvo lugar en un local de 7 y 36 / web

15 de Octubre de 2025 | 03:49
Edición impresa

Un comercio platense se convirtió en las últimas horas en blanco de un feroz asalto armado. Según pudo averiguar este diario, eran poco más de las ocho de la noche del pasado lunes cuando dos sujetos ingresaron al local ubicado en la esquina de 7 y 36 y sin preámbulos expusieron sus intenciones.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Dos hombres llegaron en moto, vestidos con ropa oscura y encapuchados.

Bajaron sin hablar entre ellos, como si tuvieran un plan trazado. Apenas cruzaron la puerta, uno de ellos pronunció una frase que definió el tono del ataque: “Está sola”.

La mujer, que se encontraba atendiendo detrás del mostrador, apenas alcanzó a mirar sus rostros cubiertos antes de sentir cómo la empujaban hacia la caja registradora.

Allí, bajo amenaza y con movimientos rápidos, los delincuentes se apoderaron del dinero que había en el cajón. “Quedate tranqui. Solo queremos plata”, le dijeron.

Pero el robo no se detuvo en la recaudación del día. Uno de ellos la tomó del brazo y la obligó a ir hasta el depósito del fondo.

LE PUEDE INTERESAR

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

LE PUEDE INTERESAR

Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas

La víctima entendió enseguida que sabían dónde buscar. En ese pequeño cuarto, donde se guardaban bebidas, mercadería para reposición y también una caja de madera que funcionaba como escondite de “la plata grande”, los ladrones fueron directamente al punto exacto.

Sin vacilar, abrieron el cajón y se llevaron el contenido completo: una suma importante en efectivo ($1.650.000 y U$S 350), guardada en diferentes billetes que la propietaria tenía para el pago a proveedores, entre otros asuntos.

Actuaron con precisión y sin perder el control en ningún momento, lo que hace pensar a los investigadores que conocían el lugar y la rutina del comercio.

Una vez con el botín en sus manos, los asaltantes revisaron el local y se llevaron además tres teléfonos celulares y diez botellas de whisky.

Después, sin levantar la voz ni causar mayores destrozos, salieron por la misma puerta por la que habían entrado.

En segundos ya estaban otra vez sobre la moto, acelerando por calle 36 hacia 6, hasta desaparecer en la oscuridad.

La mujer, todavía paralizada por el miedo, permaneció en el interior del local aún con el temor de que pudieran volver a ingresar. Recién cuando dejó de oír el ruido del motor, se animó a asomarse a la vereda.

Su primera reacción fue buscar ayuda y llamar a una familiar, que llegó minutos más tarde junto a una amiga que también había estado en el local.

No hubo golpes ni heridas visibles, pero sí un fuerte impacto emocional. “No me pegaron, pero me dejaron temblando”, dijo horas después a través de las redes sociales intentando transmitir calma a sus clientes y al mismo tiempo revelando la situación que acababa de vivir.

Es que, al enterarse, los vecinos se acercaron a preguntar, a ofrecer ayuda o simplemente a acompañar. Todos coincidían en lo mismo: la zona ya no es la de antes, y los robos, cada vez más violentos, se han vuelto parte de la rutina.

La hipótesis principal apunta a un robo planificado. Los delincuentes no dudaron ni un instante sobre dónde dirigirse, lo que indica que contaban con información precisa. La causa fue caratulada como robo calificado, y aunque se intenta dar con los autores, hasta el momento no hay detenidos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

La Región en alerta por la araña de los bananos

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Domínguez evalúa algunas modificaciones
Últimas noticias de Policiales

El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar

La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico platense
Clásicos con técnicos interinos: No será la primera vez que suceda
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Información General
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
La Ciudad
Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia
“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron
El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
Nuevo paso por la sede del Congreso de la Lengua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla