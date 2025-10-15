Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Originaria de brasil

Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia

Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia
15 de Octubre de 2025 | 03:38
Edición impresa

La detección de la “araña de los bananos” -originarias de Brasil pero presentes en el norte argentino- en diferentes comercios de Uruguay provocó alarma en todo el país, incluso la Ciudad.

Ante eso, Sandra González, integrante del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vecotres (Cepave) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional, advirtió que las probabilidades de la presencia de las arañas en la Región son bajas, ya que actualmente las bananas se comercializan en cajas, lo que reduce el riesgo de traslado de las mismas y sus picaduras.

En el pasado y en la Ciudad, hay registro de las arañas cuando la fruta se transportaba directamente en forma de “cachos” al mercado regional. Esto, favorecía la presencia de arácnidos y las picaduras al cargarlo directamente sobre los hombros. Además, es necesario considerar que el estrés del transporte, sumado al cambio de las condiciones climáticas y de su alimentación, provocarían que el veneno no sea tan potente como en la zona de origen, indicó la investigadora.

En caso de picadura, la identificación permite el tratamiento inmediato con suero específico, que se produce en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) Malbrán. En caso de ocurrir, comunicarse al Centro Provincial de referencia en Toxicología (Tel: 0800 222 9911).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La Región en guardia por la peligrosa "araña de los bananos", una de las más venenosas

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

La Región en alerta por la araña de los bananos

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Domínguez evalúa algunas modificaciones
Últimas noticias de La Ciudad

Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
Policiales
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Clásicos con técnicos interinos: No será la primera vez que suceda
Información General
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla