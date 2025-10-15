Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y salta el dólar oficial

El día después del ruido que generó en los mercados las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el encuentro en la Casa Blanca con Javier Milei, los bonos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraban una tenue recuperación, mientras que el dólar oficial daba un salto y otra vez se ubicaba por encima de los $1.400.

A poco de iniciada la jornada financiera, el dólar sube $30 respecto del cierre de ayer y cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, los bonos de deuda argentina en dólares suben en torno al 1,2%, mientras que las ADRs lo hacen alrededor del 4%.

Nota en desarrollo...