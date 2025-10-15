Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y saltan el dólar oficial y también el blue
Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y saltan el dólar oficial y también el blue
Luego que la Cámara Nacional Electoral (CNE) decidiera no reimprimir las boletas que se utilizarán en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025 del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un spot en el que buscó esconder a José Luis Espert y apostar al color violeta para alentar el voto a Diego Santilli.
En un video publicado por la cuenta oficial libertaria en la red social X, y sin mencionar al excandidato, que declinó su postulación luego de las acusaciones por haber recibido pagos de Fred Machado, acusado de vínculos narcos, el dirigente del Pro detalla junto a Karen Reichardt los pasos a seguir con la Boleta Única de Papel (BUP) para quienes desean votar a la lista que el oficialismo nacional presenta en territorio bonaerense.
"Para votar al colorado, marcá al pelado", dice en el video que comparten ambos dirigentes y en el que cuenta que en la tira libertaria de la papeleta va aparecer una imagen de la candidata junto con la de alguien que no ya no forma parte de ese listado. La referencia fue para Espert, pero no lo mencionaron con nombre y apellido.
Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/SW5MYaieOD— Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) October 15, 2025
"En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción. Con la columna violeta y el águila vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza, y a mí", explica.
En el mismo mensaje, ambos recuerdan que en estas elecciones se decide si continúa "el cambio que empezó junto al presidente Javier Milei" o su hay una vuelta "al pasado". "En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", agregan.
El video de campaña salió a la luz un día después de que la CNE rechazara el pedido del partido oficialista para reimprimir las boletas ante los cambios originados por la salida de Espert.
Frente a la polémica generada y, luego de que fuera aceptada su renuncia, LLA batalló y consiguió que Santilli sea su reemplazante en la lista. Y si bien la Cámara Electoral accedió a ese pedido, no corrió la misma suerte el pedido para que se vuelvan a imprimir las boletas y lograr así que el nombre de Espert desaparezca de la BUP.
