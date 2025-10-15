Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Fabián Héctor Celestino Farías (42), alías “Pepo”, el hombre asesinado a cuchillazos por un menor de 16 años en el barrio Nuevo de nuestra ciudad, tenía una larga lista de antecedentes, algunos de ellos muy grave, que marcaron su vida, cargada de excesos y lo llevaron a estar detenido en la cárcel en cuatro oportunidades, de acuerdo al informe oficial brindado por fuentes de seguridad.

Entre los delitos que impactan en su prontuario, al margen de que estuvo cumpliendo condena en la Unidad N° 9 hasta el 30 de noviembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, momento en que le otorgaron la libertad, se pueden mencionar los siguientes:

1) Una causa de violencia familiar en Ensenada del 8 de agosto de este año. 2) Una causa por lesiones leves en La Plata del 2 de junio de 2022. 3) Una causa por robo agravado en La Plata del 26 de diciembre de 2016. 4) Una causa por robo calificado en Ensenada del 26 de diciembre de 2016. 5) Una causa por desorden público en Ensenada del 31 de julio de 2016. 6) Una causa por desobediencia en La Plata del 31 de marzo de 2015. 7) Una causa en trámite en la UFI N° 11 de La Plata del 31 de marzo de 2015. 8) Una causa por tentativa de homicidio, abuso de armas y lesiones en Ensenada del 23 de abril de 2009 y 9) una causa por tentativa de homicidio en Ensenada del 11 de agosto de 2008.

Además de la ficha brindada por los mismos voceros surge que Farías estuvo preso en otras tres ocasiones. Dos en la cárcel de Olmos, recuperando la libertad el 19 de junio de 2012 y el 24 de julio de 2015, y otra en un penal de Varela, del que salió el 29 de enero de 2013.

Su deceso, como adelantamos en nuestra edición anterior, se registró en medio de un intento de agresión a su exmujer.

Según la información que difundió la Policía, el hijo de la víctima, de 16 años, lo enfrentó a cuchillazos durante una discusión de vida o muerte. Y a causa de las heridas sufridas, el hombre falleció en el lugar antes de que llegara la asistencia médica.

La zona del hecho, 517 entre 116 y 117, es una de las más vulnerables del cordón periférico platense, donde las disputas y los conflictos suelen estar asociados a la falta de oportunidades, las adicciones y la ausencia de contención.

Al parecer, su única intención era agredir a la mujer, en lo que habría sido una conducta típica y habitual durante el tiempo que duró la relación.

En base a los datos que surgieron de la pesquisa, hablamos de una persona que acostumbraba a manejarse de esa manera brutal.

Sin embargo, esta vez contó con la inesperada oposición del hijo de la mujer, quien intervino para defenderla y terminó asestándole al menos una puñalada en el pecho, que resultó letal.

Dicen que el adolescente decidió intervenir de esa manera, cuando observó que el padrastro tenía un arma blanca encima. Así, herido de muerte, Farías quedó tendido inmóvil en la calle y cuando llegó una unidad del SAME, se pudo constatar que estaba fallecido.

El adolescente fue aprehendido y puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata, pero la fiscal Sabrina Cladera determinó que no iba a pedirle ninguna medida restrictiva de la libertad, ya que, siendo imputable por la edad, en la causa quedó acreditado la legítima defensa.

La madre del joven, en estado de shock, declaró ante la Policía que su hijo “solo quiso defenderla”.