"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra

Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remissero, será indagado hoy en Concordia y durante su traslado habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”.

Este miércoles el impulsor de "Varones Unidos", fue trasladado desde Gualeguaychú hasta Concordia, se expresó por primera vez ante la prensa desde que quedó detenido y aseguró que “todo fue por justicia”, haciendo referencia a los crímenes.

En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remissero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado efectivamente pertenece al chofer.

Se espera que luego de dicha testimonial "quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro", informaron fuentes, mientras que luego deberá ser trasladado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de su ex pareja Luna Giardina y la ex suegra Mariel Zamudio.