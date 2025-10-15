Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes

Israel denunció hoy que uno de los cuatro cuerpos retenidos en Gaza y entregados por Hamas no corresponde a ningún rehén israelí, según reveló el análisis forense.

“Tras completar los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no se corresponde con ninguno de los rehenes”, informó el Ejército israelí en un comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigió a Hamas cumplir con los requerimientos del acuerdo de alto al fuego.

El lunes, Hamas devolvió los cuerpos de cuatro secuestrados, junto con otros veinte cautivos sobrevivientes, como parte de un acuerdo de alto al fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y presos palestinos.

Israel recibió los cuerpos de otros cuatro rehenes la noche del martes tras ser entregados a la Cruz Roja por Hamas en Gaza, y resta que el grupo islamista haga lo propio con otros veinte.