Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

El Mundo

Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes

Así lo informó el Ejército a través de un comunicado, tras el proceso de identificación

Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes
15 de Octubre de 2025 | 09:35

Escuchar esta nota

Israel denunció hoy que uno de los cuatro cuerpos retenidos en Gaza y entregados por Hamas no corresponde a ningún rehén israelí, según reveló el análisis forense.

“Tras completar los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no se corresponde con ninguno de los rehenes”, informó el Ejército israelí en un comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigió a Hamas cumplir con los requerimientos del acuerdo de alto al fuego.

El lunes, Hamas devolvió los cuerpos de cuatro secuestrados, junto con otros veinte cautivos sobrevivientes, como parte de un acuerdo de alto al fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y presos palestinos.

Israel recibió los cuerpos de otros cuatro rehenes la noche del martes tras ser entregados a la Cruz Roja por Hamas en Gaza, y resta que el grupo islamista haga lo propio con otros veinte.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Israel recibió los restos de otros cuatro rehenes

Crece la tensión porque Hamas no entrega los cuerpos de los rehenes muertos: Israel promete más presión

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes

Trump, ovacionado por el Parlamento de Israel: "El fin de una era de terror"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Últimas noticias de El Mundo

Torturas, hambre, silencio: relatos sobre el calvario en Gaza

Un micrófono abierto reveló el pedido inesperado del presidente de Indonesia a Trump durante Cumbre de Gaza

Hamas entregó otros cuatro ataúdes a la Cruz Roja, pero aún restan 20 más

Crece la tensión porque Hamas no entrega los cuerpos de los rehenes muertos: Israel promete más presión
Información General
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
"Problemas con la señora”: el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos contó cómo fue el viaje
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla