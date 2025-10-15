Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Domingo 19 de octubre

Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia

La oferta es amplia y variada en los comercios de la Ciudad. Desde ropa y calzado hasta tecnología y libros

Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia

Los artículos para el hogar entre las alternativas para mamá / El Dia

15 de Octubre de 2025 | 03:45
Edición impresa

El Día de la Madre se acerca y padres e hijos ya comenzaron a planificar el agasajo. En los comercios de la Ciudad se notan las primeras consultas y compras anticipadas. La oferta es amplia e incluye indumentaria, tecnología, libros, entre otros rubros. Los precios arrancan en los $20.000, dependiendo del tipo de regalo y del presupuesto.

Una opción que no falla es la ropa. En los locales de calle 8, la oferta abarca remeras y otras prendas que arrancan desde los $20.000, mientras que los pantalones y jeans de marca que rondan los $100.000.

Para las mamás que son deportistas, en “Baobab” ( calle 518 Nº 1.884) hay una variada opción de indumentaria, calzado y artículos como termos, vasos y botellas térmicas.

También se ofrecen promociones de pago. Hasta el sábado 18 de octubre, hay 10 por ciento de descuento, más 3 cuotas sin interés, abonando con tarjetas Visa o Mastercard de cualquier banco.

Otra alternativa también es el calzado. Con más de 80 años en el rubro, “Zapatería Norma” (8 entre 48 y 49), se pueden conseguir mocasines y sandalias de vestir y para uso cotidiano. “Son todas de cuero y muy cómodas”, señaló Eugenia Brenta, cuarta generación al frente del comercio familiar.

En este local, los precios oscilan entre los $70.000 a los $190.000. Además, cuentan con promociones con tarjetas de créditos en 3 cuotas sin interés. “Lo que más aprovechan los clientes es el 30 por ciento de descuento pagando en efectivo o con transferencia bancaria”, señaló la dueña.

Por su parte, Valentín Gilitchensky, presidente del Centro Comercial Calle 8, a cargo de un local de marroquinería, sostuvo que “las carteras de material sintético cuestan entre $49.000 y $100.000. Y desde los $120.000 a los $250.000 lo que es cuero. Es uno de los regalos que se hacen”, dijo.

La opción “tecno” y libros

Los artículos tecnológicos y los electrodomésticos también se posicionan como tendencia.

En Casa Silvia (calle 12 entre 63 y 64), Juan José Etcheverry, gerente de la sucursal, comentó que entre los artículos más solicitados están las planchitas para el cabello, cuyo precio arranca en los $35.000. También secadores que se consiguen desde $38.000.

Dentro del rubro de los electrodomésticos, se ofrece un set que incluye una licuadora, una pava eléctrica y una tostadora por $125.000, y es uno de los productos más elegidos por los clientes.

“La opción es amplia y variada”, señaló el encargado del local, al resaltar como propuesta el horno eléctrico -de marca propia- que se consigue por $120.000.

En este comercio ofrecen compras con tarjeta en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria. Además, disponen de créditos personales en seis cuotas sin interés y descuentos hasta 50 por ciento en productos seleccionados.

“Por cada compra, la persona participa por el sorteo de un cero kilómetro, que se realizará el 15 de enero del año que viene y 100 millones en premios”, recordó Etcheverry.

Los libros también figuran como alternativa. En una tradicional librería de la Ciudad, situada en la zona de 7 y 55, se consiguen publicaciones que van de los $28.000 a los $40.000.

Entre las recomendaciones se destacan romances históricos del sello editorial Vidis ambientados en distintos países, así como obras de autores nacionales, incluyendo nuevas reediciones de Florencia Bonelli, Gabriel Rolón y los libros de Samanta Schweblin, autora argentina candidata al Nobel de Literatura.

 

 

