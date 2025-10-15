Estudiantes transita una semana crucial, ya que se prepara para una nueva edición del clásico ante Gimnasia. El domingo, a partir de las 15 en UNO, el León buscará adueñarse de la Ciudad y también enderezar su rumbo tanto en los playoffs como en la lucha por ingresar a la Sudamericana por Tabla Anual.

Sin dudas, el DT quedó conforme con el nivel que mostró el equipo ante Belgrano y hasta se sintió perjudicado por los fallos arbitrales. Sin embargo, el Pincha no pudo subirse a lo más alto de la Zona A y además se mantuvo a 4 puntos de la Copa Sudamericana, con 12 por disputarse.

Más allá de lo emocional, los tres puntos son necesarios para los objetivos del Pincha. Además una victoria ante el rival de toda la vida sería un envión importante para la recta final.

Ante esta situación y por lo que significan estos partidos, Domínguez evalúa algunas modificaciones: en primer lugar y dependiendo de su situación física, uno de los que podría meterse en el once es Eric Meza. El lateral arrastra una molestia muscular en el muslo de la pierna derecha, pero si está en condiciones, podría jugar de entrada ante el Lobo.

En caso que esto se dé, habrá que ver a quién saca el entrenador: en primer lugar, la opción más natural sería la de que salga Román Gómez, uno de los futbolistas más regulares del Pincha en el último tiempo. Pero también está la opción de que Gómez pase a la izquierda, para que Meza reemplace a Arzamendia o también que reemplace un volante, para que el lateral paraguayo juegue más adelantado.

Después, Gabriel Neves es el otro futbolista que se perfila para estar en el mediocampo. Más allá que perdió terreno en los últimos meses luego de haberse lesionado, tuvo un buen ingreso ante Belgrano. Y le dio otra elaboración al equipo, cuando estuvo en cancha.

La incógnita a quién reemplazaría: la variante natural sería la de Neves por Amondarain, pero el juvenil también se ganó su lugar por buenas actuaciones. También Domínguez tiene la opción de sacar a Fabricio Pérez o Tiago Palacios, dos de los futbolistas desequilibrantes del equipo.

Estas dudas se van a ir resolviendo a partir de hoy, cuando el equipo vuelva a entrenar en City Bell. Salvo Fernando Muslera, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo, quienes van a jugar de entrada, todos los demás van a ser evaluados con el fin de encontrar el mejor equipo para ganar el clásico.

UN FACTOR TRASCENDENTAL

Sin dudas, para Estudiantes el partido del domingo podría ser un factor emocional importante de cara a las tres fechas finales de la fase regular del Clausura. Cabe destacar, que luego del partido del domingo, habrá dos semanas de parate en el fútbol argentino ya que el 26 de octubre habrá Elecciones Legislativas a nivel nacional.

Después de esa pausa, el Pincha tendrá tres finales en el Torneo Clausura, ya que enfrentará equipos que también pelean por ingresar a los playoffs. En primer lugar, después del parate recibirá a Boca nuevamente en el estadio Jorge Luis Hirschi, mientras que luego visitará a Tigre en Victoria. Por último, recibirá en UNO a Argentinos, que hasta el momento se encuentra fuera de la zona de clasificación. Sin dudas, todos choques que marcarán el futuro del Pincha para entrar en la siguiente etapa del Clausura.