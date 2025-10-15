Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes |Podrían volver a la titularidad meza y neves

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

Con algunas prácticas por delante, el entrenador apostaría a la experiencia para el choque del domingo ante Gimnasia

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

el pincha se prepara para el crucial clásico ante el lobo / prensa edlp

15 de Octubre de 2025 | 05:34
Edición impresa

Estudiantes transita una semana crucial, ya que se prepara para una nueva edición del clásico ante Gimnasia. El domingo, a partir de las 15 en UNO, el León buscará adueñarse de la Ciudad y también enderezar su rumbo tanto en los playoffs como en la lucha por ingresar a la Sudamericana por Tabla Anual.

Sin dudas, el DT quedó conforme con el nivel que mostró el equipo ante Belgrano y hasta se sintió perjudicado por los fallos arbitrales. Sin embargo, el Pincha no pudo subirse a lo más alto de la Zona A y además se mantuvo a 4 puntos de la Copa Sudamericana, con 12 por disputarse.

Más allá de lo emocional, los tres puntos son necesarios para los objetivos del Pincha. Además una victoria ante el rival de toda la vida sería un envión importante para la recta final.

Ante esta situación y por lo que significan estos partidos, Domínguez evalúa algunas modificaciones: en primer lugar y dependiendo de su situación física, uno de los que podría meterse en el once es Eric Meza. El lateral arrastra una molestia muscular en el muslo de la pierna derecha, pero si está en condiciones, podría jugar de entrada ante el Lobo.

En caso que esto se dé, habrá que ver a quién saca el entrenador: en primer lugar, la opción más natural sería la de que salga Román Gómez, uno de los futbolistas más regulares del Pincha en el último tiempo. Pero también está la opción de que Gómez pase a la izquierda, para que Meza reemplace a Arzamendia o también que reemplace un volante, para que el lateral paraguayo juegue más adelantado.

Después, Gabriel Neves es el otro futbolista que se perfila para estar en el mediocampo. Más allá que perdió terreno en los últimos meses luego de haberse lesionado, tuvo un buen ingreso ante Belgrano. Y le dio otra elaboración al equipo, cuando estuvo en cancha.

LE PUEDE INTERESAR

Ignomiriello, Personalidad Destacada de la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

Jorge Brito: “Gallardo es el principal responsable”

La incógnita a quién reemplazaría: la variante natural sería la de Neves por Amondarain, pero el juvenil también se ganó su lugar por buenas actuaciones. También Domínguez tiene la opción de sacar a Fabricio Pérez o Tiago Palacios, dos de los futbolistas desequilibrantes del equipo.

Estas dudas se van a ir resolviendo a partir de hoy, cuando el equipo vuelva a entrenar en City Bell. Salvo Fernando Muslera, Santiago Ascacibar y Guido Carrillo, quienes van a jugar de entrada, todos los demás van a ser evaluados con el fin de encontrar el mejor equipo para ganar el clásico.

UN FACTOR TRASCENDENTAL

Sin dudas, para Estudiantes el partido del domingo podría ser un factor emocional importante de cara a las tres fechas finales de la fase regular del Clausura. Cabe destacar, que luego del partido del domingo, habrá dos semanas de parate en el fútbol argentino ya que el 26 de octubre habrá Elecciones Legislativas a nivel nacional.

Después de esa pausa, el Pincha tendrá tres finales en el Torneo Clausura, ya que enfrentará equipos que también pelean por ingresar a los playoffs. En primer lugar, después del parate recibirá a Boca nuevamente en el estadio Jorge Luis Hirschi, mientras que luego visitará a Tigre en Victoria. Por último, recibirá en UNO a Argentinos, que hasta el momento se encuentra fuera de la zona de clasificación. Sin dudas, todos choques que marcarán el futuro del Pincha para entrar en la siguiente etapa del Clausura.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultado

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Últimas noticias de Deportes

Una goleada sin despeinarse en Miami

Mundial: seis selecciones lograron su clasificación

Zaniratto busca los once para el clásico del domingo

Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Espectáculos
Cómo fue el rating de MasterChef Celebrity en su segunda entrega
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
La Ciudad
El IPS confirmó cuándo cobran sus haberes de octubre los jubilados bonaerenses
Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
Política y Economía
Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y salta el dólar oficial
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, en La Redonda
Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Desde el Gobierno anticipan que hoy podría haber un anuncio sobre un acuerdo comercial con EEUU
Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral, y tuvo que salir a aclarar por el impacto en los mercados
Policiales
"Problemas con la señora”: el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos contó cómo fue el viaje
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla