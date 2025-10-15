Voraz incendio destruyó tres colectivos en una empresa de Berazategui 

Un incendio de magnitud, destruyó anoche cerca de las 21, al menos 3 unidades de la empresa de colectivos Moqsa, ubicada en calles 106 y 15 A, en la localidad de Berazategui.

Las llamas estallaron por causas que aún se investigan, sobre un interno que en esos momentos estaba estacionado sobre una de las plataformas de la empresa, y luego el fuego, que creció de manera vertiginosa, se propagó a dos unidades mas.

Los primeros en hacerle frente a las llamas, fueron los propios Bomberos con que cuenta la empresa, quienes comenzaron a extinguir las llamas, tarea a la que se sumaron dotaciones de bomberos de Berazategui.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos, y en al menos 2 horas las llamas fueron contenidas.