La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Clásicos con técnicos interinos: No será la primera vez que suceda
Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Torturas, hambre, silencio: relatos sobre el calvario en Gaza
El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo
Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Habló Trump y se fue todo para abajo: bonos y acciones se hundieron
Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos
La foto de Espert estará hasta en los afiches en centros de votación
El FMI proyecta que la economía crecerá menos y habrá más inflación
Wall Street, atento a las tensiones comerciales y a la espera de la baja de tasas
El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se encontraron en General Rodríguez y no pararon hasta la Basílica. Una conexión única, que ahora crece en la casa de Roma, su mejor amiga de 10 años
“Luján” y Roma son los protagonistas de una emocionante historia. Ella, una vecina platense de 10 años y él, un cachorro callejero de 1 año. Se reunieron en un vínculo que se generó en 20 kilómetros a pie y ahora los tiene bajo el mismo techo, en familia.
Todo sucedió durante la última caminata de fieles a la Virgen de Luján. La 51° Peregrinación Juvenil del sábado 5 de octubre acercó a miles de creyentes a la Basílica de esa ciudad para agradecer, pedir y rezar. Sin embargo, en medio de una intensa muestra de devoción y fe católica, una familia de La Plata recibió la demostración de amor que cautivó a miles de personas a través de las redes sociales.
Roma, su abuela Rocío Salgado y su tía Agustina Rey, junto con Malen Suyay Torres (su mamá) y su otra tía, salieron muy temprano desde la Ciudad para bajarse en distintos puntos camino a la peregrinación. Mientras que un grupo se bajó en Merlo, otro lo hizo en General Rodríguez.
“Comenzamos a caminar con Roma y su abuela, desde Rodríguez, a las 2:45, porque es lo más cercano, y llegamos a Luján a las 7 de la mañana. Apenas empezamos el recorrido, a los 10 minutos, el perro empezó a seguirnos”, recordó Agustina Rey, tía de Roma.
Durante la larga caminata, mientras las horas pasaban y las piernas cansaban, para las 5 de la mañana, Roma, ya le había elegido el nombre de “Luján”. “Entre ellos se daban fuerzas y ver eso por lo menos a mi me daba fuerza para poder llegar”, contó Agustina.
“La gente nos preguntaba si era nuestro perro que lo habíamos traído desde La Plata y le decíamos que no, que sólo estaba caminando al lado nuestro. Me hizo sentir bien, porque hace un mes se me murió otro perrito y mi abuela me decía era el alma de Rocky”, detalló Roma.
LE PUEDE INTERESAR
El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo paso por la sede del Congreso de la Lengua
Mientras, más atrás en la peregrinación, Suyay iba siguiendo las andanzas de su hija por el grupo de WhatsApp. “Roma ya tiene un amigo, me dijeron”.
Su conexión y fuerzas fue tanta, que ambos lograron llegar juntos a la Basílica para encontrarse con el resto del equipo. Rodeados de admiración, alegría y sorpresa de los otros peregrinos, Roma y Luján, ya eran inseparables y recibieron la bendición en la misa. “Roma me insistía para llevarlo, pero yo no sabía que decirle. No sólo porque un perro necesita cuidados de alimentación y veterinaria, sino que no sabíamos cómo trasladarlo hasta Tolosa”, agregó Suyay Torres.
Sin embargo, después de la ceremonia, “Luján” se perdió entre la multitud y la familia pensó que todo estaba perdido. “Lo buscamos pero no lo encontramos. Incluso, nos repartimos por zonas. Entonces, nos fuimos tristes al micro, pero a la media hora apareció olfateando el piso buscando a Roma. Ahí supimos que sí o sí teníamos que traerlo”, remarcó Agustina.
Con los minutos corriendo, se acercaba la hora de irse, y con ella, la incertidumbre de la vuelta. Sin tener muy en claro si iban a dejar subir un perro al micro, la madre de Roma le explicaba que “por las dudas” se tenía que ir despidiendo.
Fue así, que cuando intentaron dialogar con el chofer y explicarles la historia, el conductor fue firme y dijo que “no había lugar disponible para el animal”. “Mi hija estuvo hablándole 10 minutos, pero tuvo que subir al colectivo y dejarlo atrás”, comentó la mamá.
Pero “Luján”, no iba a permitir que la separen de su nueva mejor amiga. Así que se las ingenió para subir al siguiente micro que iba para La Plata. “La abuela, las tías y yo estábamos en otro colectivo y vimos todo desde afuera. No sabíamos que hacer. Finalmente, al cabo de unos 10 minutos, el perro nos encontró y se subió solito donde estábamos nosotras. Se sentó al lado mío y cuando nos vio el chofer nos preguntó, muy amablemente, si queríamos llevarlo”, expresó Agustina. Sin dudarlo, la familia afirmó gustosa y todos viajaron hasta la Ciudad. “La gente del micro súper buena onda. Él se acostó y viajó casi 3 horas dormido y sin molestar “.
En paralelo, Roma y su mamá no sabían lo que estaba pasando y todo se convirtió en “sorpresa”. “No sabíamos nada porque yo me había quedado sin batería y mi mamá salió antes de Luján”, añadió Suyay.
Según relata Roma, el reencuentro fue por más que emocionante. “Me sentí feliz porque entré, fui para la habitación, y cuando salí estaba él. Lloré por la alegría, porque pensábamos que seguía allá, sólo”.
Ahora, pasan sus días juntos, creciendo y jugando como si “se conocieran desde antes”.
En el intento de darle algún tipo de explicación, la familia piensa que es “es el alma de Rocky”, el perrito que perdieron hace poco tiempo. “Siento que él conoce todo, no tengo que explicarle nada”, afirmó Suyay.
Asimismo, la secuencia, que fue subida a una red social, hizo emocionar a miles de personas por su particular conexión.
Nos escribió la ex dueña contándonos que se había escapado de un taller, y que en algún momento ´Luján´ tuvo una hermana caniche que se llamaba ´Roma´. Es muy loco porque definitivamente ellos tenían que estar juntos”, sumó Suyay.
Esta historia, destinada a ser, sin dudas indica que “todos los caminos conducen a Roma”.
Suyay, “luján” y roma, pasan sus días juntos en tolosa como si se conocieran desde siempre / el dia
Con 20 kilómetros a cuestas, la llegada a la basílica con “Luján” / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí