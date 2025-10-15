"La Plata está de fiesta": habló uno de los motoqueros de "Hells Angels"

El presidente del Chapter Buenos Aires de los Hells Angels, Marcelo Mazza, rompió el silencio en Berazategui tras la repercusión que generó la presencia de decenas de motociclistas del grupo en el Hotel Gran Brizo de La Plata.

En declaraciones a la prensa, el líder Massa, explicó: "Estamos festejando anualmente que nos reunimos entre 500 y 600 miembros, donde la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá, viene a disfrutar la Argentina. Elegimos La Plata, porque queremos mostrar la capital de la provincia de Buenos Aires. Como es chico, logramos meter todo el cupo lleno en los hoteles, llenamos bares. La Plata está de fiesta. Las motos van a venir los que son de Argentina, Chile y países limítrofes", dijeron ante la prensa nacional.

"El movimiento tiene más de 80 años, se radicó en el año 1948. Durante la fiesta hay show musicales, buena comida y motocicletas. Nosotros estamos hace 30 años en la Argentina, es el primer club de habla hispana que comenzó en el año 1995", expresó.

Sobre el encuentro y el alerta que dio el ministerio de Seguridad bonaerense, Massa remató: "Yo garantizo personalmente haciéndome cargo de todo que el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía donde trasladamos a toda la gente al aeropuerto".

¿CÓMO SIGUE LA JORNADA DE LOS "HELLS ANGELS"?

El misterio lo resolvió El Dia recién este miércoles: los Hells Angels llegaron para una reunión internacional que finalmente se realiza hoy en Berazategui (reunión en La Paloma, en 9 y 146), luego de que el encuentro planificado en Ensenada fuera cancelado a último momento. Aunque un gran detalle: los choferes se enteraron en el transcurso del recorrido sobre el destino final, a unos 36 kilómetros de donde se alojaron.

¿A qué lugar irían después? Al Predio Segunda Generación, ubicado en diagonal 434 y 213, en El Peligro, La Plata. Y eligieron la capital bonaerenses "para una mejor comodidad", tras lo que fue la última visita al país en 2014 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Los motoqueros viajan a dicha ciudad en micros de doble piso -algo que solo existe aquí y en pocos países-, con organización y logística precisa. Se hospedaron en hoteles céntricos como el Brizzo (51 entre 9 y 10) y el Corregidor (6 entre 54 y 53), y ocuparon gran parte de la capacidad hotelera local. Durante el día, recorrieron las calles 7, 8 y 51, visitaron confiterías, hicieron compras y comieron en parrillas platenses.

Todo esto, sin motos, sin caravanas y sin ruido de motores: una postal atípica para un club conocido por su impronta estridente.