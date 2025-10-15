Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y salta el dólar oficial
Suben los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y salta el dólar oficial
Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, en La Redonda
Desde el Gobierno anticipan que hoy podría haber un anuncio sobre un acuerdo comercial con EEUU
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
ANMAT prohibió la venta y consumo de varios alimentos por considerarlos "de riesgo para la salud"
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata
Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes
"Amo a Hitler": filtran mensajes de un chat racista de Jóvenes Republicanos de EE UU
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo
Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 22% en el año
Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los líderes de grupos de Jóvenes Republicanos de todo Estados Unidos se preocuparon por lo que sucedería si alguna vez se filtraba su chat de Telegram. Pero hicieron oídos sordos y siguieron escribiendo, al punto que filtraron varias y polémicas frases, entre ellas "amo a Hitler".
Según se supo, se referían a los negros como "monos" y "la gente de la sandía", al tiempo que reflexionaban sobre la idea de meter a sus oponentes políticos en cámaras de gas. También Hablaban de violar a sus enemigos y llevarlos al suicidio, y elogiaban a los republicanos que, según creían, apoyaban la esclavitud.
William Hendrix, vicepresidente de los Jóvenes Republicanos de Kansas , usó las palabras "n-ga" y "n-guh", variantes de un insulto racial, más de una docena de veces en el chat. Bobby Walker, entonces vicepresidente de los Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York, se refirió a la violación como "épica". Peter Giunta, quien entonces presidía la misma organización, escribió en un mensaje enviado en junio que "todos los que voten no irán a la cámara de gas".
Giunta se refería a una próxima votación sobre si debería convertirse en presidente de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos, la organización política del Partido Republicano de 15.000 miembros entre 18 y 40 años. "Voy a crear algunos de los mejores métodos de tortura fisiológica conocidos por la humanidad. Solo queremos creyentes de verdad", continuó.
Así, hubo miembros del chat respondieron "todo el que vote no irá a la cámara de gas. Y todo el que nos apoyó, pero luego votó por nosotros, irá a la cámara de gas" y "¿cuándo empezamos a hacer bullying, amigo?". "¿Podemos arreglar las duchas? Las cámaras de gas no encajan con la estética de Hitler", respondió Joe Maligno, quien anteriormente se identificó como asesor general de los Jóvenes Republicanos del Estado de Nueva York. "Estoy lista para ver a la gente arder ahora", dijo Annie Kaykaty, miembro del comité nacional de Nueva York.
LE PUEDE INTERESAR
Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes
LE PUEDE INTERESAR
Torturas, hambre, silencio: relatos sobre el calvario en Gaza
El intercambio forma parte de un conjunto de chats de Telegram obtenidos por medios locales y que abarcan más de siete meses de mensajes entre jóvenes líderes republicanos en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont. El chat ofrece una mirada sin filtros a cómo una nueva generación de activistas republicanos habla cuando creen que nadie los escucha.
Desde que se comenzó a investigar, un miembro del chat grupal ya no trabaja y a otro se le rescindió la oferta de trabajo. Republicanos prominentes de Nueva York, como la representante Elise Stefanik y el líder de la minoría del Senado estatal, Rob Ortt, han denunciado el chat. Y el resentimiento acumulado entre los jóvenes republicanos se ha convertido en recriminaciones públicas, incluyendo acusaciones de difamación y extorsión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí