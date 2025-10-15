El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
La Ciudad viene sufriendo desde hace varios años una prolongada crisis de sus actividades comercial e industrial –seguramente la peor de su historia- en un proceso que se vio agudizado en los prolongados meses de la cuarentena que rigió en 2019 y 2020, con miles de comercios y pequeñas empresas cerrados, muchos de los cuales debieron bajar sus persianas para siempre. Ello quedó corroborado ahora en un informe de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) que abarca a todo el país.
Según ese trabajo publicado por este diario, las ventas minoristas descendieron en septiembre poco más del 4 por ciento en relación al mismo mes de 2024, y un 2 por ciento en cuanto a agosto pasado. Los rubros de indumentaria, bazar y calzado fueron los más afectados. Está clara la incidencia de factores impositivos, crediticios y financieros que inciden en forma muy negativa en este panorama.
Mientras perfumería y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, fueron los rubros que exhibieron un leve repunte (o por lo manos no cayeron), los demás estratos analizados bajaron en valores mensuales y en comparación a 2024. A esos datos hay que sumar la oleada de productos importados (está en niveles récord, con aumentos de más del 250 por ciento en cuanto a cantidad en relación al año pasado, según advirtió la Federación de Industrias Textiles), los costos operativos en alza para los comerciantes (servicios y salarios, principalmente), un dólar que amaga constantemente con romper nuevas barreras de precio, y la incertidumbre que provoca la jornada electoral del próximo 26 de octubre.
En cuanto al comercio en La Plata, según el informe de CAME el rubro que más cayó en septiembre fue textil e indumentaria, con un 10,9 por ciento en valores interanuales y 4,3 por ciento por debajo de agosto. “La gente no gasta y el empresario tampoco invierte. La incertidumbre por las elecciones frena todo. Después del 26 vamos a tener un panorama más claro”, advirtió el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata.
Se ha dicho en forma reiterada que en nuestra ciudad, comercios, industrias y servicios luchan en forma denodada por sobrevivir y proyectarse hacia un futuro mejor. En ese contexto, no quedan dudas de que hacen falta medidas crediticias, impositivas y de otro tipo de estímulos que debieran promoverse cuanto antes desde el Estado. Los problemas que plantea la crisis son de enorme magnitud y el empresariado puede dar fe de ello.
No se trata de promover ningún intervencionismo, pero sí de propiciar programas concretos y surgidos de acuerdos de reactivación. Es de esperar que las autoridades con incumbencia directa en estos temas apoyen a tantos pequeños y grandes empresarios que, optimizando su gestión, puedan resurgir y darle nuevamente plenitud a la vida económica de la Ciudad.
