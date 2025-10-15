Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

La ciudad de La Plata vive en estos últimos días una escena tan insólita como inquietante: decenas de integrantes del Hells Angels Motorcycle Club -la agrupación motera más famosa y temida del mundo- coparon hoteles, confiterías y comercios del centro, aunque sin sus motocicletas. La presencia llamó la atención de vecinos y autoridades, que durante horas intentaron descifrar qué hacían en la capital bonaerense.

El misterio lo resolvió El Dia recién este miércoles: los Hells Angels llegaron para una reunión internacional que finalmente se realiza hoy en Berazategui, luego de que el encuentro planificado en Ensenada fuera cancelado a último momento. Aunque un gran detalle: los choferes se enteraron en el transcurso del recorrido sobre el destino final.

Los motoqueros viajan a dicha ciudad en micros de doble piso -algo que solo existe aquí y en pocos países-, con organización y logística precisa. Se hospedaron en hoteles céntricos como el Brizzo (51 entre 9 y 10) y el Corregidor (6 entre 54 y 53), y ocuparon gran parte de la capacidad hotelera local. Durante el día, recorrieron las calles 7, 8 y 51, visitaron confiterías, hicieron compras y comieron en parrillas platenses.

Todo esto, sin motos, sin caravanas y sin ruido de motores: una postal atípica para un club conocido por su impronta estridente.

El motivo de su presencia

Según reconstruyó El Día, el grupo tenía previsto realizar un encuentro en el camping del sindicato SOSBA, sobre el Camino Rivadavia, en Ensenada. Sin embargo, al crecer la magnitud del evento y multiplicarse las consultas sobre seguridad, las autoridades exigieron permisos, habilitaciones y seguros que nunca fueron presentados. Finalmente, fue dado de baja y el evento postergado.

Con sede finalmente hoy en Berazategui, los visitantes se alojan en La Plata hasta el sábado, mientras desde el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía Federal se refuerzan los controles en hoteles y se cruzaban datos con Interpol.

Una reunión global: el “World Run 2025”

La clave de la visita no estaba en La Plata, sino en el calendario internacional del club: este año, Argentina es sede del World Run 2025, el encuentro mundial anual del Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) que reúne representantes de todas las filiales del planeta. Este evento itinerante, que se realiza en distintos países cada año, concentra a miembros de alto rango y suele estar rodeado de estrictas medidas de seguridad y un fuerte hermetismo.

La reunión que originalmente se planeó en Ensenada y ahora se trasladó a Berazategui forma parte de ese calendario global, lo que explica la llegada masiva de integrantes de diversas filiales al país. Aunque para muchos argentinos su presencia resulta llamativa, los Hells Angels están formalmente instalados en el país desde hace más de 25 años. En efecto, la sede de Buenos Aires fue la primera en abrirse, en 1999, marcando el desembarco oficial de la organización en Sudamérica.

Con el paso del tiempo, el club fue extendiéndose a otras regiones: Mendoza (2004); Córdoba (2014); Cipolletti, Río Negro (2017); Venado Tuerto, Santa Fe (2017); San Isidro, Buenos Aires (2019); Luján, Buenos Aires (2021); y la denominada agrupación nómade (2006), integrada por miembros itinerantes que no responden a una sede fija.

Una hermandad cerrada y con códigos estrictos

La membresía en los Hells Angels es sumamente exclusiva. Para convertirse en miembro pleno, se debe atravesar un proceso de iniciación prolongado que incluye varias etapas: aspirante, “hang around”, “prospect” y finalmente “full patch member”.

Sus reglas internas son estrictas: la lealtad al club es obligatoria, y abandonar la organización puede tener consecuencias severas. Su lema, que los identifica desde hace décadas, lo resume todo: “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida.”

Aunque no se registraron incidentes, la presencia del grupo mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad y a los vecinos platenses, que ven desde el lunes a los “ángeles del infierno” caminar por la Ciudad, con sus chalecos negros y el emblema del cráneo alado en la espalda.

La postal, entre el mito y la realidad, dejó una certeza: La Plata fue sede involuntaria del paso de una de las organizaciones más emblemáticas del mundo motero, en el marco de un encuentro global que, por primera vez, tiene a la Argentina como escenario principal.