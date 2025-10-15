Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |El Día descubrió el objetivo de los motoqueros

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio

Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
15 de Octubre de 2025 | 09:18

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata vive en estos últimos días una escena tan insólita como inquietante: decenas de integrantes del Hells Angels Motorcycle Club -la agrupación motera más famosa y temida del mundo- coparon hoteles, confiterías y comercios del centro, aunque sin sus motocicletas. La presencia llamó la atención de vecinos y autoridades, que durante horas intentaron descifrar qué hacían en la capital bonaerense.

El misterio lo resolvió El Dia recién este miércoles: los Hells Angels llegaron para una reunión internacional que finalmente se realiza hoy en Berazategui, luego de que el encuentro planificado en Ensenada fuera cancelado a último momento. Aunque un gran detalle: los choferes se enteraron en el transcurso del recorrido sobre el destino final.

Los motoqueros viajan a dicha ciudad en micros de doble piso -algo que solo existe aquí y en pocos países-, con organización y logística precisa. Se hospedaron en hoteles céntricos como el Brizzo (51 entre 9 y 10) y el Corregidor (6 entre 54 y 53), y ocuparon gran parte de la capacidad hotelera local. Durante el día, recorrieron las calles 7, 8 y 51, visitaron confiterías, hicieron compras y comieron en parrillas platenses.

Todo esto, sin motos, sin caravanas y sin ruido de motores: una postal atípica para un club conocido por su impronta estridente.

El motivo de su presencia

Según reconstruyó El Día, el grupo tenía previsto realizar un encuentro en el camping del sindicato SOSBA, sobre el Camino Rivadavia, en Ensenada. Sin embargo, al crecer la magnitud del evento y multiplicarse las consultas sobre seguridad, las autoridades exigieron permisos, habilitaciones y seguros que nunca fueron presentados. Finalmente, fue dado de baja y el evento postergado.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata

Con sede finalmente hoy en Berazategui, los visitantes se alojan en La Plata hasta el sábado, mientras desde el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Policía Federal se refuerzan los controles en hoteles y se cruzaban datos con Interpol.

Una reunión global: el “World Run 2025”

La clave de la visita no estaba en La Plata, sino en el calendario internacional del club: este año, Argentina es sede del World Run 2025, el encuentro mundial anual del Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) que reúne representantes de todas las filiales del planeta. Este evento itinerante, que se realiza en distintos países cada año, concentra a miembros de alto rango y suele estar rodeado de estrictas medidas de seguridad y un fuerte hermetismo.

La reunión que originalmente se planeó en Ensenada y ahora se trasladó a Berazategui forma parte de ese calendario global, lo que explica la llegada masiva de integrantes de diversas filiales al país. Aunque para muchos argentinos su presencia resulta llamativa, los Hells Angels están formalmente instalados en el país desde hace más de 25 años. En efecto, la sede de Buenos Aires fue la primera en abrirse, en 1999, marcando el desembarco oficial de la organización en Sudamérica.

Con el paso del tiempo, el club fue extendiéndose a otras regiones: Mendoza (2004); Córdoba (2014); Cipolletti, Río Negro (2017); Venado Tuerto, Santa Fe (2017); San Isidro, Buenos Aires (2019); Luján, Buenos Aires (2021); y la denominada agrupación nómade (2006), integrada por miembros itinerantes que no responden a una sede fija.

Una hermandad cerrada y con códigos estrictos

La membresía en los Hells Angels es sumamente exclusiva. Para convertirse en miembro pleno, se debe atravesar un proceso de iniciación prolongado que incluye varias etapas: aspirante, “hang around”, “prospect” y finalmente “full patch member”.

Sus reglas internas son estrictas: la lealtad al club es obligatoria, y abandonar la organización puede tener consecuencias severas. Su lema, que los identifica desde hace décadas, lo resume todo: “Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida.”

Aunque no se registraron incidentes, la presencia del grupo mantuvo en alerta a las fuerzas de seguridad y a los vecinos platenses, que ven desde el lunes a los “ángeles del infierno” caminar por la Ciudad, con sus chalecos negros y el emblema del cráneo alado en la espalda.

La postal, entre el mito y la realidad, dejó una certeza: La Plata fue sede involuntaria del paso de una de las organizaciones más emblemáticas del mundo motero, en el marco de un encuentro global que, por primera vez, tiene a la Argentina como escenario principal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

El antecedente violento de los Hells Angels en Argentina: cruce con "Los Tehuelches" y "Dani La Muerte" malherido
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados

Procesaron a un cirujano de La Plata por mala praxis

VIDEO. La verdadera historia de “Luján”, el perro peregrino que siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata

Domínguez evalúa algunas modificaciones: ¿qué equipo tiene en mente para el clásico?

Una goleada sin despeinarse en Miami
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata

Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?

Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia
Policiales
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
Información General
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La fortuna que deja Diane Keaton: más de 100 millones de dólares, quiénes serán sus herederos
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
Más chispazos en MasterChef Celebrity: agridulce ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla