Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo

Desde hace poco tiempo, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reconciliaron. Pero, no muchos están convencidos sobre si es un paso genuino.

En este contexto, ocurre que están grabando la segunda temporada de Los Tinelli, la modelo peruana tiene contrato, y parece que sin ella se caía la estructura.

Ahora, están grabando en Perú. Pero para reafirmar sentimientos, Marcelo viene realizando varios posteos con ella, con frase más que románticas.

Sin embargo, según descubrieron desde la tele, parece que el conductor no estaba inspirado y copió y pegó un texto que ya había usado.

“Le dedicó un posteo muy romántico, Marcelo…lo cambió todo. Este es el que puso ahora”, contó Ángel de Brito, y leyó: “Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo, siempre”.

Seguidamente, contó que el que había hecho antes era mucho más largo. “Decía: ‘Te voy a amar. Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera. Te voy a amar en tus días buenos, pero te amaré mucho más en tus días malos si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera. Te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida’”.

Para finalizar, y mientras analizaban el cambio de la dedicatoria, algunos panelistas, mandaron al frente a Tinelli: “Eso ni lo escribió…lo copió y lo pegó. Acabamos de encontrar una publicación de hace como un año, de una cuenta de Facebook que dice exactamente lo mismo”.