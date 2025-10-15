Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
Hells Angels en La Plata: mucho turismo, nada de motos, micro doble piso y fin del misterio
Desde el Gobierno anticipan que hoy podría haber un anuncio sobre un acuerdo comercial con EEUU
Esteban Gray, intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, en La Redonda
Una vida compleja, 4 veces en la cárcel y una muerte violenta: quién era el hombre que mató el chico de 16 años en La Plata
La Plata, sin agua este miércoles: reparan un acueducto y afecta al servicio en una amplia zona
Clásicos platenses con técnicos interinos: no será la primera vez que suceda
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico de La Plata: cómo le fue en los anteriores
Se filtró la reacción del ex de Dai Fernández luego de la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
"Todo fue por justicia", dijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja y ex suegra
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Hace 85 años Chaplin desafió a Hitler: el estreno de "El gran dictador", la sátira que se burló del nazismo
Israel asegura que uno de los cuerpos entregados por Hamas no es de uno de los rehenes
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay hoy miércoles en un supermercado de La Plata
Miércoles agradable en toda la Región: ¿cómo sigue el tiempo?
Confusa declaración de amor de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: lo copió de otro lugar, lo subió y tuvo que editarlo
¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos
El sector comercial platense necesitado de incentivos que impulsen el consumo
Qué se sabe de la araña de los bananos, que puso a la Región en guardia
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 22% en el año
Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Desde hace poco tiempo, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reconciliaron. Pero, no muchos están convencidos sobre si es un paso genuino.
En este contexto, ocurre que están grabando la segunda temporada de Los Tinelli, la modelo peruana tiene contrato, y parece que sin ella se caía la estructura.
Ahora, están grabando en Perú. Pero para reafirmar sentimientos, Marcelo viene realizando varios posteos con ella, con frase más que románticas.
Sin embargo, según descubrieron desde la tele, parece que el conductor no estaba inspirado y copió y pegó un texto que ya había usado.
“Le dedicó un posteo muy romántico, Marcelo…lo cambió todo. Este es el que puso ahora”, contó Ángel de Brito, y leyó: “Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo, siempre”.
Seguidamente, contó que el que había hecho antes era mucho más largo. “Decía: ‘Te voy a amar. Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera. Te voy a amar en tus días buenos, pero te amaré mucho más en tus días malos si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera. Te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida’”.
LE PUEDE INTERESAR
Más chispazos en MasterChef Celebrity: agridulce ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López
LE PUEDE INTERESAR
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
Para finalizar, y mientras analizaban el cambio de la dedicatoria, algunos panelistas, mandaron al frente a Tinelli: “Eso ni lo escribió…lo copió y lo pegó. Acabamos de encontrar una publicación de hace como un año, de una cuenta de Facebook que dice exactamente lo mismo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí