“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Casi siempre en grupo, los motoqueros pasean por la ciudad. SE esperan hasta 5.000 visitantes / el dia

Algunos frenan, miran una vidriera, entran, salen con muchos paquetes. Otros, en grupo, ríen y toman cerveza en una famosa confitería de 7 y 49. También están quienes deciden probar la carne argentina en una parrilla. Solos o en grupo, todos exhiben algo que los une: un chaleco de cuero sin mangas cuya espalda exhibe una insignia y debajo, el nombre del país de origen.

Quienes andan como turistas en la Ciudad, son motoqueros de la agrupación “Hells Angels” o “Ángeles del infierno”, toda una marca nacida a mediados del siglo pasado en Estados Unidos que se diseminó por el mundo junto con un reguero de acusaciones y sospechas sobre actos delictivos.

En Argentina hay 10 grupos regionales, pero quienes recorren las calles de la Ciudad en estas horas provienen de países como Irlanda, Tailandia, Lituania Hungría, Georgia, España, Gran Bretaña, Croacia, entre tantos otros: el chaleco los identifica.

¿Por qué La Plata?

Pocos se sabe sobre su arribo y presencia en la Ciudad. ¿Lo concreto? Hay cientos de ellos y se prevé que en unos días sean entre 3.000 y 5.000 personas. Muchos están alojados en el Hotel Brizzo (51 entre 9 y 10): una fuente le comunicó a este diario que llegaron el lunes, que planean quedarse toda la semana y que ocuparon las 100 habitaciones, el total del complejo.

Asimismo, también hay “Hells Angels” alojados en el Hotel Corregidor (6 entre 54 y 53). Ante la consulta de este diario, no puntualizaron cuántos. Otras fuentes deslizaron a EL DIA que también, los famosos visitantes, optaron por los alquileres temporarios.

Por tal motivo, se los puede encontrar principalmente en calle 7, 8, 51 y, una fuente consultada expresó en los alrededores de Plaza Italia, en un comercio vinculado a la música.

Ante el halo enigmático sobre la presencia de motoqueros de todo el mundo en la Ciudad en plena temporada baja y sin ningún evento de motos previsto, EL DIA logró averiguar que una agrupación local de “Hells Angels” se puso en contacto con el camping del sindicato Sosba, situado sobre el camino Rivadavia, en Ensenada, para llevar a cabo un evento, en apariencia no tan masivo. Al pasar los días y al descubrir la cantidad de gente que asistiría, se generó alarma en la Comuna.

Así las cosas, la entidad propietaria requirió un listado de permisos apoyados en cuestiones de orden técnico vinculado a los cálculos de afluencia de público y lo que eso conlleva en aspectos sanitarios y de la seguridad. Los papeles no aparecieron y se optó por no seguir adelante con el alquiler del predio.

Aunque no detallaron cuales, este tipo de encuentros multitudinarios requieren autorización municipal, permiso del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, entre otros.

Según las fuentes consultadas, la reunión se quedó sin sede y con la gente ya en la Región. Se desconoce una posible locación. ¿Y las motos? Los visitantes vinieron a pie, en estas agrupaciones, es habitual que se presten los rodados. ¿Y la Comuna? El misterio que acompañan a los motoqueros, también ingresó al Palacio Municipal.

Seguridad

“Hells Angels” tiene fanáticos en todo el globo terráqueo. Según informes de agencias policiales internacionales, tiene miembros vinculados al tráfico de drogas y armas, y a la extorsión y tráfico de influencias. La mala reputación llegó a tal punto que estos amantes de la moto Harley Davidson no son bienvenidos en eventos de la marca.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron que ayer se entablaron líneas de comunicación entre agentes de seguridad de la Provincia e Interpol. “Pidieron los nombres a los hoteles para ver posibles antecedentes”, apuntó un investigador.

Un cronista de este diario intentó dialogar con un grupo. Serio, un motoquero avisó que no podían hablar sin pedir permiso. Otro, mostró una amabilidad y sonrisa que se cortó rápido. A metros del Hotel Brizzo, un tercero pidió, con palmaditas en la espalda, que “por favor” se terminen las preguntas y la presencia.