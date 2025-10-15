Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |Una agrupación internacional asociada con actividades delictivas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Coparon el Centro y llenaron hoteles tras un mega evento fallido en un camping de Ensenada. Interpol mira de reojo

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Casi siempre en grupo, los motoqueros pasean por la ciudad. SE esperan hasta 5.000 visitantes / el dia

15 de Octubre de 2025 | 03:44
Edición impresa

Algunos frenan, miran una vidriera, entran, salen con muchos paquetes. Otros, en grupo, ríen y toman cerveza en una famosa confitería de 7 y 49. También están quienes deciden probar la carne argentina en una parrilla. Solos o en grupo, todos exhiben algo que los une: un chaleco de cuero sin mangas cuya espalda exhibe una insignia y debajo, el nombre del país de origen.

Quienes andan como turistas en la Ciudad, son motoqueros de la agrupación “Hells Angels” o “Ángeles del infierno”, toda una marca nacida a mediados del siglo pasado en Estados Unidos que se diseminó por el mundo junto con un reguero de acusaciones y sospechas sobre actos delictivos.

En Argentina hay 10 grupos regionales, pero quienes recorren las calles de la Ciudad en estas horas provienen de países como Irlanda, Tailandia, Lituania Hungría, Georgia, España, Gran Bretaña, Croacia, entre tantos otros: el chaleco los identifica.

¿Por qué La Plata?

Pocos se sabe sobre su arribo y presencia en la Ciudad. ¿Lo concreto? Hay cientos de ellos y se prevé que en unos días sean entre 3.000 y 5.000 personas. Muchos están alojados en el Hotel Brizzo (51 entre 9 y 10): una fuente le comunicó a este diario que llegaron el lunes, que planean quedarse toda la semana y que ocuparon las 100 habitaciones, el total del complejo.

Asimismo, también hay “Hells Angels” alojados en el Hotel Corregidor (6 entre 54 y 53). Ante la consulta de este diario, no puntualizaron cuántos. Otras fuentes deslizaron a EL DIA que también, los famosos visitantes, optaron por los alquileres temporarios.

Por tal motivo, se los puede encontrar principalmente en calle 7, 8, 51 y, una fuente consultada expresó en los alrededores de Plaza Italia, en un comercio vinculado a la música.

LE PUEDE INTERESAR

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

LE PUEDE INTERESAR

El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades

Ante el halo enigmático sobre la presencia de motoqueros de todo el mundo en la Ciudad en plena temporada baja y sin ningún evento de motos previsto, EL DIA logró averiguar que una agrupación local de “Hells Angels” se puso en contacto con el camping del sindicato Sosba, situado sobre el camino Rivadavia, en Ensenada, para llevar a cabo un evento, en apariencia no tan masivo. Al pasar los días y al descubrir la cantidad de gente que asistiría, se generó alarma en la Comuna.

Así las cosas, la entidad propietaria requirió un listado de permisos apoyados en cuestiones de orden técnico vinculado a los cálculos de afluencia de público y lo que eso conlleva en aspectos sanitarios y de la seguridad. Los papeles no aparecieron y se optó por no seguir adelante con el alquiler del predio.

Aunque no detallaron cuales, este tipo de encuentros multitudinarios requieren autorización municipal, permiso del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, entre otros.

Según las fuentes consultadas, la reunión se quedó sin sede y con la gente ya en la Región. Se desconoce una posible locación. ¿Y las motos? Los visitantes vinieron a pie, en estas agrupaciones, es habitual que se presten los rodados. ¿Y la Comuna? El misterio que acompañan a los motoqueros, también ingresó al Palacio Municipal.

Seguridad

“Hells Angels” tiene fanáticos en todo el globo terráqueo. Según informes de agencias policiales internacionales, tiene miembros vinculados al tráfico de drogas y armas, y a la extorsión y tráfico de influencias. La mala reputación llegó a tal punto que estos amantes de la moto Harley Davidson no son bienvenidos en eventos de la marca.

Fuentes consultadas por este diario confirmaron que ayer se entablaron líneas de comunicación entre agentes de seguridad de la Provincia e Interpol. “Pidieron los nombres a los hoteles para ver posibles antecedentes”, apuntó un investigador.

Un cronista de este diario intentó dialogar con un grupo. Serio, un motoquero avisó que no podían hablar sin pedir permiso. Otro, mostró una amabilidad y sonrisa que se cortó rápido. A metros del Hotel Brizzo, un tercero pidió, con palmaditas en la espalda, que “por favor” se terminen las preguntas y la presencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

La Región en alerta por la araña de los bananos

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Domínguez evalúa algunas modificaciones
Últimas noticias de La Ciudad

Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades

Nuevo paso por la sede del Congreso de la Lengua
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Policiales
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Información General
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico platense
Clásicos con técnicos interinos: No será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla