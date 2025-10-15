Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

A Rey muerto, Rey puesto, Fernando Zaniratto asumió ayer por la mañana como entrenador interino en el Lobo, minutos después de que Alejandro Orfila se despidiese del plantel y del staff albiazul.

El desenlace de la relación entre Gimnasia y Orfila sorprendió al entrenador uruguayo, que pensó que -tras la vuelta a los entrenamientos bajo sus órdenes- tenía asegurada la continuidad hasta el clásico del domingo. Sin embargo, Mariano Cowen y Mariano Messera lo visitaron en su domicilio de City Bell y le comunicaron que las presiones internas eran insostenibles, por lo que cesaba en el cargo. Claramente, la decisión no le gustó al DT que esperaba una decisión así para el pasado domingo pero ya no con la semana de entrenamientos comenzada.

Para Fernando Zaniratto, su elección no fue una gran sorpresa, ya que todos los caminos conducían hacia su nombre por el buen antecedente cuando estuvo a cargo del equipo tras la renuncia de Marcelo Méndez (dos victorias y una derrota) más la cercanía del final del mandato de la actual conducción del club.

Zaniratto, que anoche dirigió por última vez a la Reserva en el River Camp, será acompañado en esta nueva experiencia por Martín Saggini como ayudante de campo; Ignacio Dahul será el preparador físico y Nicolás Toschi, que trabajaba en el día a día con los arqueros, funcionará como un segundo ayudante, ya que Alejandro Andrada continuará con el entrenamiento específico del área. Además, Facundo Juárez e Ignacio Giusti seguirán en el videoanálisis.

Con el nuevo cuerpo técnico, el plantel vuelve a fojas cero y las tensiones del entrenador anterior con algunos referentes es historia. Por eso, Lucas Castro arrancará el nuevo ciclo con la chance de -al menos- regresar al banco de suplentes tras cuatro fechas de ausencia. En el interinato anterior de apenas tres partidos, Lucho tomó decisiones importantes como elegir a Nelson Insfrán por encima de Luis Ingolotti (que había atajado en los dos primeros partidos del año) o la aparición en primera de Facundo Di Biasi y Santiago Villarreal.

¿Qué se puede esperar del nuevo entrenador? Desde lo táctico, seguramente apostará al 4-2-3-1 a partir del bajo nivel de los potenciales acompañante de Marcelo Torres. Apuesta por extremos picantes, pero -a diferencia de los últimos dos partidos con Orfila- en el centro del campo suele ubicar un jugador de manejo al lado del volante de marca. También habrá que ver si Juan de Dios Pintado recupera la titularidad. De todos modos, quedan varios entrenamientos para que Zaniratto le de forma al equipo para el clásico.

La “era Zaniratto” comenzó con una charla con el plantel, para luego comenzar con tareas físicas, ejercicios con pelota y fútbol en espacios reducidos. El DT, que viene de una muy buena campaña con la Reserva tras varios años de presencia en las divisiones juveniles del club, tendrá una parada brava en el inicio, porque tras visitar a Estudiantes hará lo propio ante River en el Monumental. Vélez en el Bosque y Platense de visitante serán los últimos rivales triperos.