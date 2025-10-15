¿Qué pasó con Loubo? Alain Delon había dejado clara su voluntad: si él moría antes que su perro, pidió que lo duerman para seguir juntos

Recordemos que, el 18 de agosto de 2024 moría Alain Delon. Así, dejó un gran legado: películas, anécdotas, polémicas y un afecto notorio por los perros.

Entre ellos estaba Loubo, un malinois que Delon llamó en varias entrevistas “mi perro de fin de vida” y del que dijo, con la dureza íntima que a veces tienen los ídolos, que preferiría que no le sobreviviera.

Asimismo, durante 2018 llegó a declarar que, si moría antes que Loubo, pediría a un veterinario que “los acompañara juntos” para que su amada mascota no tuviera que sufrir tras su pérdida.

Entonces, la lamentable muerte del actor reavivó esa confesión y al instante abrió un debate que entre sentimientos y ética: ¿puede o debe cumplirse la voluntad de un dueño, incluso si ésta implica acabar con la vida de un animal sano?

Allí, frente al gran revuelo, organizaciones como la Société Protectrice des Animaux y otras fundaciones se mostraron categóricas: la vida de un animal no puede depender de la muerte de su dueño, y no debiera ser interrumpida por un deseo unilateral si el perro está en buen estado.

Pero, la familia de Delon tomó una decisión que cerró la polémica práctica pero no el debate moral: anunciaron que no cumplirían la voluntad de que Loubo fuera “puesto a dormir” y que el perro permanecería en la casa familiar en Douchy, cuidado por los suyos.

Finalmente, la Fundación Brigitte Bardot, una de las voces más activas en la defensa animal en Francia, confirmó que Loubo no sería sacrificado y tranquilizó a quienes se habían preocupado por su destino.

Esa resolución generó alivio en sectores animalistas y, al mismo tiempo, recogió comentarios de quienes entendían la petición de Delon como un acto de lealtad extrema hacia un compañero.

Hoy, la versión pública es clara: Loubo no fue sometido a la eutanasia por petición póstuma y quedó al cuidado de la familia Delon.