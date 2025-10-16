Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"
Datos de la violencia escolar que duelen: 6 de cada 10 alumnos de 6to grado fueron víctimas de agresiones
Tras la falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Revés de la Justicia a Espert: la causa por lavado de dinero no pasará a Comodoro Py
Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única Papel y las multas por no votar o sacar fotos
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Tomate al frente, el cultivo estrella de La Plata: los números del fenómeno
Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
VIDEO. “La bondiola de Wanda”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef, con guiño a Mauro Icardi
Por un simulacro de emergencia recomiendan evitar la zona de 60 y 122
¡Vamos los pibes! La Sub 20, finalista: Argentina le ganó a Colombia, sacó chapa y sueña
¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
Un conductor perdió el control y chocó contra un semáforo frente a la Estación de La Plata
La Dama de Hierro… ¿con corazón de fuego?: los romances secretos y el costado "sexy" de Margaret Thatcher
Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata
Sol y mosquitos: advierten sobre el uso de protector y repelente
Uruguay legalizó la eutanasia: fuerte y largo debate para aprobar la ley de Muerte Digna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Alejandro Oxenford aseguró que se anunciará pronto. Y afirmó que en la ayuda que prometió Trump "no hubo condicionamientos ni cláusulas secretas"
Escuchar esta nota
El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, confirmó hoy la firma de un acuerdo comercial entre ambas nacionales, al que calificó de "importante", e indicó que se comunicará pronto, según detalló en declaraciones a la prensa.
“Fue un hecho histórico y simbólico. La reunión entre Trump y Milei es un hito que no tiene precedente en las relaciones bilaterales ni siquiera en la época de Carlos Menem”, destacó luego del intercambio de trabajo que tuvo lugar el pasado martes en la Casa Blanca, y agregó: “Es la culminación de meses de trabajo diplomático intenso”.
En la misma línea, reveló que “podemos tener novedades en breves. He firmado un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante, se habló en detalle de este tema en la reunión y que el presidente Trump participó activamente. Vamos a tener noticias muy buenas”.
“No puedo comentarlo. Vamos a tener novedades en breves”, prometió el diplomático, quien además planteó que se trató de la coronación de “un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre los países”.
Asimismo, destacó la sintonía entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, el republicano Donald Trump: “El Presidente Milei es recibido por el Presidente Trump enfrente a la Casa Blanca, en el exterior, y lo recibe uno a uno y ya tienen una conversación íntima. Hay confianza, respeto, cariño. Uno ve a dos amigos que están conversando y sonríen. Eso no es normal. Es muy inusual”, subrayó.
“Vamos a darnos cuenta de la trascendencia de este encuentro, que es muy relevante en todos los planos, en los próximos meses, cuando empiecen a aparecer las repercusiones que van a ir desde acuerdos en muchas dimensiones. Hoy todo el mundo habla del marco para el swap, pero van a pasar cosas muy buenas como fruto de este puntapié nuevo de la relación que se lanzó con bombos y platillos”, desarrolló además.
LE PUEDE INTERESAR
Pergamino: el girasol confitero avanza como opción productiva en la región
LE PUEDE INTERESAR
Pergamino: el Municipio insiste en cuidar los contenedores de residuos
En otro pasaje de la entrevista, Oxenford criticó a la prensa acreditada en la Casa Blanca y la responsabilizó de sacar de contexto a Trump, luego de que trascendiera que el respaldo financiero a la Argentina estaría sujeto a la performance libertaria en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Para cualquiera que estuvo ahí y vio entero el momento, no hay dudas de que no hubo condicionamientos ni cláusulas secretas. El respaldo fue total, explícito y sólido”, y sumó: “Muy alineado con una visión compartida. Estuve desde el principio hasta el final y me parece que la frase fue totalmente sacada de contexto”.
Por último, planteó que “los periodistas exageran un poco y sacan de contexto las frases”, y celebró lo que definió como la génesis del intercambio. “No siento ni sentí en ningún momento ninguna vocación de atacar nuestra soberanía. Veo a un país amigo, queriendo ayudar a otro país amigo, a progresar porque cree en el win win”, sintetizó.
“Cuando le va a bien a los amigos de uno también le va bien a uno. Estados Unidos ha probado esto en muchos momentos del mundo, por ejemplo Corea del Sur”, afirmó el embajador, y concluyó: “Una Argentina próspera es buena para todos. Nadie quiere una Argentina que no sea soberana. Estas decisiones fortalecen a la Argentina. Nos van a permitir defender nuestra soberanía mejor. No veo contradicción”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí