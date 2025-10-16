Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía

El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"

Alejandro Oxenford aseguró que se anunciará pronto. Y afirmó que en la ayuda que prometió Trump "no hubo condicionamientos ni cláusulas secretas"

El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"
16 de Octubre de 2025 | 10:09

Escuchar esta nota

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, confirmó hoy la firma de un acuerdo comercial entre ambas nacionales, al que calificó de "importante", e indicó que se comunicará pronto, según detalló en declaraciones a la prensa.

“Fue un hecho histórico y simbólico. La reunión entre Trump y Milei es un hito que no tiene precedente en las relaciones bilaterales ni siquiera en la época de Carlos Menem”, destacó luego del intercambio de trabajo que tuvo lugar el pasado martes en la Casa Blanca, y agregó: “Es la culminación de meses de trabajo diplomático intenso”.

En la misma línea, reveló que “podemos tener novedades en breves. He firmado un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante, se habló en detalle de este tema en la reunión y que el presidente Trump participó activamente. Vamos a tener noticias muy buenas”.

“No puedo comentarlo. Vamos a tener novedades en breves”, prometió el diplomático, quien además planteó que se trató de la coronación de “un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre los países”.

Asimismo, destacó la sintonía entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, el republicano Donald Trump: “El Presidente Milei es recibido por el Presidente Trump enfrente a la Casa Blanca, en el exterior, y lo recibe uno a uno y ya tienen una conversación íntima. Hay confianza, respeto, cariño. Uno ve a dos amigos que están conversando y sonríen. Eso no es normal. Es muy inusual”, subrayó.

“Vamos a darnos cuenta de la trascendencia de este encuentro, que es muy relevante en todos los planos, en los próximos meses, cuando empiecen a aparecer las repercusiones que van a ir desde acuerdos en muchas dimensiones. Hoy todo el mundo habla del marco para el swap, pero van a pasar cosas muy buenas como fruto de este puntapié nuevo de la relación que se lanzó con bombos y platillos”, desarrolló además.

En otro pasaje de la entrevista, Oxenford criticó a la prensa acreditada en la Casa Blanca y la responsabilizó de sacar de contexto a Trump, luego de que trascendiera que el respaldo financiero a la Argentina estaría sujeto a la performance libertaria en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Para cualquiera que estuvo ahí y vio entero el momento, no hay dudas de que no hubo condicionamientos ni cláusulas secretas. El respaldo fue total, explícito y sólido”, y sumó: “Muy alineado con una visión compartida. Estuve desde el principio hasta el final y me parece que la frase fue totalmente sacada de contexto”.

Por último, planteó que “los periodistas exageran un poco y sacan de contexto las frases”, y celebró lo que definió como la génesis del intercambio. “No siento ni sentí en ningún momento ninguna vocación de atacar nuestra soberanía. Veo a un país amigo, queriendo ayudar a otro país amigo, a progresar porque cree en el win win”, sintetizó.

“Cuando le va a bien a los amigos de uno también le va bien a uno. Estados Unidos ha probado esto en muchos momentos del mundo, por ejemplo Corea del Sur”, afirmó el embajador, y concluyó: “Una Argentina próspera es buena para todos. Nadie quiere una Argentina que no sea soberana. Estas decisiones fortalecen a la Argentina. Nos van a permitir defender nuestra soberanía mejor. No veo contradicción”.

La casa por la ventana: ahora EE UU promete U$S40.000 millones para "rescatar" a Argentina
