Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió

Las cenizas del cuerpo de Miguel Ángel Russo, ex jugador de Estudiantes y quien era el entrenador de Boca al momento de su muerte, el pasado 8 de octubre, ya fueron esparcidas este jueves en el estadio UNO del Pincha, por expreso pedido de "Miguelo".

Russo falleció a los 69 años víctima de un cáncer de próstata, y la noticia causó un fuerte impacto en el fútbol mundial. Es por eso que durante el velorio se vio una gran cantidad de muestras de dolor.

Además de esparcirlas en el estadio albirrojo, único club en el que jugó profesionalmente, las cenizas también descansan en “La Bombonera”, donde se realizó una ceremonia privada, y en las canchas de Lanús y Rosario Central, donde ejerció como entrenador.

Luego el velorio realizado en La Boca, los restos de Russo fueron trasladados a un cementero privado de la localidad bonaerense de Pilar, donde su cuerpo fue cremado.

Homenaje a Carlos Bianchi

Por otra, parte se supo que la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, tiene previsto instituir el nombre del ex director técnico Carlos Bianchi al predio de Ezeiza.

El Centro de Entrenamiento de Ezeiza, conocido popularmente como "Boca Predio", será rebautizado oficialmente como Carlos Bianchi, en una medida que busca inmortalizar el legado del ex entrenador en el lugar donde se entrena el plantel profesional y se forman las futuras generaciones del club, asociando su nombre al éxito y a la identidad xeneize.