Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

Dos amplios sectores de La Plata atraviesan un jueves caluroso y sin agua. Desde Absa informaron que se trabaja en la reparación de una cañería en la intersección de Avenida 25 y 498, en Gonnet.

"Hasta que finalicen las tareas, se encuentra afectado con baja presión el sector delimitado por las calles 495 a 505; y de 22 a 28", manifestaron dese la empresa.

Por otro lado, se avanza en la obra de envainado del Acueducto Norte. En ese sentido se dio a conocer que en el Barrio El Mercadito, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) realiza trabajos que generan baja presión en el suministro de agua entre las calles 515 a Avenida 520; y de 115 a 120.

Debido a ello, Absa "solicita a las personas usuarias de los sectores indicados, cuidar el agua de red disponible, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".

Lo cierto es que para hoy el Servicio Meteorológico Nacional anunció 28 graos de máxima, por lo que en ambos sectores de la Ciudad atravesarán las altas temperaturas sin el servicio vital.