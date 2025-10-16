Revés de la Justicia a Espert: la causa por lavado de dinero no pasará a Comodoro Py

El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó un pedido de la defensa del diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, para que pase a Comodoro Py la investigación que tramita en San Isidro por haber recibido 200.000 dólares de parte de Fred Machado, sospechado de vínculos narcos.

El planteo buscaba que el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli se inhibiera de intervenir en una causa abierta por una denuncia de Juan Grabois, por considerar que guardaba conexión con otro expediente anterior en trámite en el fuero federal porteño. En Comodoro Py tramita la causa en la que se investigan los vuelos de Espert en los aviones de Machado.

El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a que ambas pesquisas son conexas y por eso le pidió a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro.

La fiscal de la causa por presuntos delitos con los aportes de la campaña de 2019 de Espert a la Presidencia, Alejandra Mángano se opuso a la unificación de ambas investigaciones por ser un planteo de momento "prematuro".

En este sentido, Martínez De Giorgi coincidió con la fiscalía porque "no se cuenta con elementos suficientes" para resolver por ahora unificar ambos casos. "Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance" de la investigación que se lleva adelante en San Isidro, concluyó el juez porteño.