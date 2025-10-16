Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario
16 de Octubre de 2025 | 10:51

La escudería francesa de Fórmula 1 Alpine presentó los nuevos colores para sus monoplazas en una publicidad que tuvo como protagonistas a uno de sus pilotos oficiales, el argentino Franco Colapinto, y al futbolista brasilero Neymar.

Durante el video con el que se presentaron los nuevos colores del Alpine, Colapinto tiene que realizar una carrera con distintos medios de transporte de Mercado Libre, una de las empresas que más apoya al argentino, para tener una presencia más destacada en el auto.

Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, la empresa fundada por Marcos Galperín utiliza un último recurso para superarlo en la última recta.

En el final de la publicidad, Colapinto observa cómo estará su monoplaza con los detalles en amarillo en el alerón y en la parte trasera para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y afirma: “Quedó flama, ¿no?”.

Estos colores también se usarán durante los Grandes Premios de México y Brasil.

