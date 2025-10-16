Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Es para "definir" los colores que tendrá Alpine en las próximas competencias
La escudería francesa de Fórmula 1 Alpine presentó los nuevos colores para sus monoplazas en una publicidad que tuvo como protagonistas a uno de sus pilotos oficiales, el argentino Franco Colapinto, y al futbolista brasilero Neymar.
Durante el video con el que se presentaron los nuevos colores del Alpine, Colapinto tiene que realizar una carrera con distintos medios de transporte de Mercado Libre, una de las empresas que más apoya al argentino, para tener una presencia más destacada en el auto.
Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, la empresa fundada por Marcos Galperín utiliza un último recurso para superarlo en la última recta.
Adding a touch of @ML_Argentina yellow to our car for Austin, Mexico and Brazil 💛 pic.twitter.com/ioAL0ozk4z— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 16, 2025
En el final de la publicidad, Colapinto observa cómo estará su monoplaza con los detalles en amarillo en el alerón y en la parte trasera para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y afirma: “Quedó flama, ¿no?”.
Estos colores también se usarán durante los Grandes Premios de México y Brasil.
