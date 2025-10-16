"Una tristeza”: mirá cómo Germán Martitegui destrozó a Marixa Balli por su plato picante en MasterChef Celebrity

Anoche hubo tensión en MasterChef Celebrity y quedó marcada por uno de sus momentos más polémicos, cuando el jurado Germán Martitegui arremetió con dureza contra la participación de Marixa Balli.

La consigna de la velada exigía platos con un toque picante, un desafío que descolocó a varios concursantes, algunos sin experiencia en el rubro. Al pasar frente al puesto de Balli, Martitegui no contuvo su descontento: “Sacá esto ya. Está fría la sartén”, reprochó con contundencia, tras observar que la concursante había colocado la bondiola sin esperar la temperatura adecuada.

Según Martitegui, ese error convertía la cocción en hervido: “En lugar de dorarla, la estás hirviendo”, advirtió. Y al ver el acompañamiento que ella intentaba incluir -la espinaca- no se contuvo: “La espinaca así, hervida, es una tristeza porque todo el sabor queda en el agua, ¿vos sabés?”, remarcó, cuestionando la técnica empleada.

Pese a sus explicaciones tímidas y sus intentos por defender la elección, Balli no logró convencer al chef. Luego de sugerirle una opción con tomates para mejorar sabor y presentación, el jurado continuó con su severidad durante la devolución.

Al momento de anunciar los resultados, Balli recibió el delantal negro, lo que la dejó inmediatamente en riesgo de eliminación. Martitegui, al dictar sentencia, indicó que aunque su actuación había mejorado “sobre el final” gracias a correcciones de último momento, no fue suficiente. “Podría haber sido mucho peor, fue un milagro, corregiste a último momento, supiste escuchar”, le manifestó. Pero el delantal negro cayó sobre ella.

Tras la decisión, Balli reflexionó: “Hice un esfuerzo, lo mejor que pude… Me voy pensando que me tengo que dedicar a lo que sé hacer, que son los zapatos, mi pasión”.

Este episodio se suma a la larga lista de instantes tensos que vienen caracterizando la edición de 2025 de MasterChef Celebrity, en la que el nivel de exigencia de los jurados y la presión constante parecen ser parte del menú diario.