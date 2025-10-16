El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar

Se presentó la primera etapa del Estudio de Creación Musical y revelaron quiénes serán los primeros seleccionados del programa "¡Se Graba!", una convocatoria comunal que les permite a artistas emergentes grabar sus dos primeras canciones.

El espacio comunitario de promoción y producción musical y sonora —impulsado por la Secretaría de Cultura y la radio municipal, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación— está ubicado en el Pasaje Dardo Rocha de 49 entre 6 y 7. La primera etapa se puso en funcionamiento con notebook, placa de audio, controlador MIDI, micrófonos, auriculares, monitores y mobiliario donados por la Fundación Banco Provincia, mientras que se prevé la adquisición de más insumos y equipamiento con el fin de ampliar las posibilidades de grabación y producción.

El intendente Julio Alak participó de la apertura y estuvo acompañado por la secretaria de Cultura del Municipio, Ana Negrete; el presidente de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini; la coordinadora de proyectos de Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi; la directora provincial de Promoción y Producción Cultural en Territorios, Paloma Sánchez; el subsecretario de Comunicación Pública, Sebastián Iasenza; entre otras autoridades. Además, durante la presentación los músicos Sofía de la Canal y Gonzalo Caminos grabaron sus temas en vivo.

ESPACIO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN

El Estudio de Creación Musical se concretó en el marco del programa "Se armó la Orquesta", a partir de un trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia, Provincia Net y el Instituto Cultural bonaerense con el fin de generar espacios de producción musical y sonora.

Como resultado de esa acción conjunta y en línea con una perspectiva comunitaria y territorial, el centro brinda el equipamiento técnico y la capacitación en producción necesarios para brindar oportunidades de aprendizaje, experimentación y desarrollo creativo.

Su puesta en marcha dio origen a la primera convocatoria de ¡Se Graba!, pensado para que artistas locales graben su música y fortalezcan sus trayectorias. El programa tuvo 407 inscriptos y como parte del lanzamiento del estudio se presentaron los primeros ocho seleccionados y cuatro suplentes.

Los artistas titulares son Naty Gardin, Joaquín Galeliano, Juana Coppe, Antes y después, Debora, Facu Nievas, Lucía Barreña Grupo y Nacho Meli; y los suplentes, Ana Escribiste, Algún día, Bren Batic y Julián Fernández.

Vale mencionar que en esta primera etapa se priorizaron los proyectos integrados por una o dos personas con composiciones propias que aún no hubieran sido publicadas en plataformas de streaming.