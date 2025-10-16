El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar

El embajador en Washington dijo que el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU "es muy importante"
La sala se puso en funcionamiento con equipamiento donado por la Fundación Banco Provincia. Se trata del programa "¡Se Graba!", que tiene más de 400 inscriptos. Los detalles
Escuchar esta nota
Se presentó la primera etapa del Estudio de Creación Musical y revelaron quiénes serán los primeros seleccionados del programa "¡Se Graba!", una convocatoria comunal que les permite a artistas emergentes grabar sus dos primeras canciones.
El espacio comunitario de promoción y producción musical y sonora —impulsado por la Secretaría de Cultura y la radio municipal, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación— está ubicado en el Pasaje Dardo Rocha de 49 entre 6 y 7. La primera etapa se puso en funcionamiento con notebook, placa de audio, controlador MIDI, micrófonos, auriculares, monitores y mobiliario donados por la Fundación Banco Provincia, mientras que se prevé la adquisición de más insumos y equipamiento con el fin de ampliar las posibilidades de grabación y producción.
El intendente Julio Alak participó de la apertura y estuvo acompañado por la secretaria de Cultura del Municipio, Ana Negrete; el presidente de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini; la coordinadora de proyectos de Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi; la directora provincial de Promoción y Producción Cultural en Territorios, Paloma Sánchez; el subsecretario de Comunicación Pública, Sebastián Iasenza; entre otras autoridades. Además, durante la presentación los músicos Sofía de la Canal y Gonzalo Caminos grabaron sus temas en vivo.
El Estudio de Creación Musical se concretó en el marco del programa "Se armó la Orquesta", a partir de un trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia, Provincia Net y el Instituto Cultural bonaerense con el fin de generar espacios de producción musical y sonora.
Como resultado de esa acción conjunta y en línea con una perspectiva comunitaria y territorial, el centro brinda el equipamiento técnico y la capacitación en producción necesarios para brindar oportunidades de aprendizaje, experimentación y desarrollo creativo.
Su puesta en marcha dio origen a la primera convocatoria de ¡Se Graba!, pensado para que artistas locales graben su música y fortalezcan sus trayectorias. El programa tuvo 407 inscriptos y como parte del lanzamiento del estudio se presentaron los primeros ocho seleccionados y cuatro suplentes.
Los artistas titulares son Naty Gardin, Joaquín Galeliano, Juana Coppe, Antes y después, Debora, Facu Nievas, Lucía Barreña Grupo y Nacho Meli; y los suplentes, Ana Escribiste, Algún día, Bren Batic y Julián Fernández.
Vale mencionar que en esta primera etapa se priorizaron los proyectos integrados por una o dos personas con composiciones propias que aún no hubieran sido publicadas en plataformas de streaming.
