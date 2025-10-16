Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar

La sala se puso en funcionamiento con equipamiento donado por la Fundación Banco Provincia. Se trata del programa "¡Se Graba!", que tiene más de 400 inscriptos. Los detalles

El estudio musical comunal ya es una realidad: revelaron quiénes serán los primeros en grabar
16 de Octubre de 2025 | 10:22

Escuchar esta nota

Se presentó la primera etapa del Estudio de Creación Musical y revelaron quiénes serán los primeros seleccionados del programa "¡Se Graba!", una convocatoria comunal que les permite a artistas emergentes grabar sus dos primeras canciones.

El espacio comunitario de promoción y producción musical y sonora —impulsado por la Secretaría de Cultura y la radio municipal, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación— está ubicado en el Pasaje Dardo Rocha de 49 entre 6 y 7. La primera etapa se puso en funcionamiento con notebook, placa de audio, controlador MIDI, micrófonos, auriculares, monitores y mobiliario donados por la Fundación Banco Provincia, mientras que se prevé la adquisición de más insumos y equipamiento con el fin de ampliar las posibilidades de grabación y producción.

El intendente Julio Alak participó de la apertura y estuvo acompañado por la secretaria de Cultura del Municipio, Ana Negrete; el presidente de Provincia NET, Juan Ignacio Balasini; la coordinadora de proyectos de Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi; la directora provincial de Promoción y Producción Cultural en Territorios, Paloma Sánchez; el subsecretario de Comunicación Pública, Sebastián Iasenza; entre otras autoridades.  Además, durante la presentación los músicos Sofía de la Canal y Gonzalo Caminos grabaron sus temas en vivo.

ESPACIO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN

El Estudio de Creación Musical se concretó en el marco del programa "Se armó la Orquesta", a partir de un trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia, Provincia Net y el Instituto Cultural bonaerense con el fin de generar espacios de producción musical y sonora.

Como resultado de esa acción conjunta y en línea con una perspectiva comunitaria y territorial, el centro brinda el equipamiento técnico y la capacitación en producción necesarios para brindar oportunidades de aprendizaje, experimentación y desarrollo creativo.

LE PUEDE INTERESAR

Por un simulacro de emergencia recomiendan evitar la zona de 60 y 122

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata

Su puesta en marcha dio origen a la primera convocatoria de ¡Se Graba!, pensado para que artistas locales graben su música y fortalezcan sus trayectorias. El programa tuvo 407 inscriptos y como parte del lanzamiento del estudio se presentaron los primeros ocho seleccionados y cuatro suplentes.

Los artistas titulares son Naty Gardin, Joaquín Galeliano, Juana Coppe, Antes y después, Debora, Facu Nievas, Lucía Barreña Grupo y Nacho Meli; y los suplentes, Ana Escribiste, Algún día, Bren Batic y Julián Fernández. 

Vale mencionar que en esta primera etapa se priorizaron los proyectos integrados por una o dos personas con composiciones propias que aún no hubieran sido publicadas en plataformas de streaming.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Últimas noticias de La Ciudad

Vecinos de barrio Norte, indignados por una ola incendiaria en plena calle

Por un simulacro de emergencia recomiendan evitar la zona de 60 y 122

Cuenta DNI del Banco Provincia: jueves de descuento en un supermercado de La Plata

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?
Información General
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera
Descubren uno de los dinosaurios más antiguos
¿Quién prende fuego a la Amazonía brasileña?
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Deportes
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Una pintura polémica en la previa del clásico
Marruecos, el último peldaño para llegar al título
Espectáculos
VIDEO. “La bondiola de Wanda”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef, con guiño a Mauro Icardi
Nicolás Vázquez volvió a hablar de su relación con Dai Fernández: “Me siento...”
Se supo: filtran cuándo se estrena la temporada 3 de "Envidiosa"
Liam Payne: una muerte rodeada de preguntas
Golpe al corazón: la música dejará de sonar en MTV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla