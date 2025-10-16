Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía

La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli

Lo autorizó la Cámara Nacional Electoral. Es para colocarlos en los lugares de votación

La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli
16 de Octubre de 2025 | 11:09

La Cámara Nacional Electoral autorizó a reimprimir la cartelería que será colocada en los lugares de votación con la lista actual vigente de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, según confirmaron fuentes judiciales.

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó a favor de reimprimir la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para colocarlo en las escuelas el próximo 26 de octubre, que será distribuida por el Correo Argentino.

El fiscal recibió presentaciones de La Libertad Avanza en la cual se le garantiza que en 24 horas puede imprimirse nueva cartelería informativa con Santilli como primer candidato a diputado nacional en reemplazo de José Luis Espert.

Además, el Correo informó que “bajo su responsabilidad” está en condiciones de distribuir en las escuelas la nueva cartelería “sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral”.

Bajo esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, expresó el fiscal en su dictamen.

