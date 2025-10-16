Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

Ace Frehley, guitarrista original de Kiss y una de las figuras más influyentes del género, murió a los 74 años tras una hemorragia cerebral como consecuencia de un accidente doméstico.

Según informó el portal estadounidense TMZ, el músico había sido internado hace dos semanas. Desde entonces permanecía conectado a un respirador artificial y, de acuerdo con fuentes cercanas, su estado no mostraba mejoría.

“La familia tomó la difícil decisión de apagar su respirador”, informó hace instantes el portal de noticias estadounidense.