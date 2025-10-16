Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense
Hipotecados UVA de La Plata denuncian cobros indebidos y exigen devoluciones millonarias
Videos y fotos | Eitan Horn, el rehén con vínculos en La Plata, volvió a su casa en Israel tras 700 días en Gaza
La Libertad Avanza podrá reimprimir carteles y afiches con la foto de Santilli
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Adelita Grijalva, los archivos Epstein y el bloqueo institucional que paraliza al Congreso
Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
La tapa de EL DIA de Estudiantes Campeón del Mundo 1968, el regalo perfecto
Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
Micros más caros en La Plata desde noviembre: a cuánto se iría el boleto
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
"Una tristeza”: mirá cómo Germán Martitegui destrozó a Marixa Balli en MasterChef Celebrity
"Estás, pero no estás": lanzan en La Plata una campaña para promover el uso consciente del celular
Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming
Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario
“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso
Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única Papel y las multas por no votar o sacar fotos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El propietario de una radio de La Plata quedó formalmente detenido. Se trata de Agustín Raimondo, quien esta tarde se entregó en las Fiscalías platenses.
El dueño de Cool Radio, está acusado -según consta en la Resolución del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata- "de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por cometerse con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar un contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia".
A su vez, la Justicia dispuso que Raimondo, "una vez efectivizada la detención, se convierta de pleno derecho en prisión preventiva".
De acuerdo a lo detallado de fuentes judiciales, sobre el imputado pesan un total de tres causas, que ya fueron elevadas de manera acumulada a juicio oral.
El pedido de detención fue requerido por el fiscal (de juicio) Juan Pablo Caniggia y avalada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.
EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí