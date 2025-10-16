El propietario de una radio de La Plata quedó formalmente detenido. Se trata de Agustín Raimondo, quien esta tarde se entregó en las Fiscalías platenses.

El dueño de Cool Radio, está acusado -según consta en la Resolución del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata- "de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por cometerse con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar un contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia".

A su vez, la Justicia dispuso que Raimondo, "una vez efectivizada la detención, se convierta de pleno derecho en prisión preventiva".

De acuerdo a lo detallado de fuentes judiciales, sobre el imputado pesan un total de tres causas, que ya fueron elevadas de manera acumulada a juicio oral.

El pedido de detención fue requerido por el fiscal (de juicio) Juan Pablo Caniggia y avalada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.

EN DESARROLLO