Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

El Mundo

Videos y fotos | Eitan Horn, el rehén con vínculos en La Plata, volvió a su casa en Israel tras 700 días en Gaza

Videos y fotos | Eitan Horn, el rehén con vínculos en La Plata, volvió a su casa en Israel tras 700 días en Gaza

Foto: Alon Gilboa

16 de Octubre de 2025 | 14:30

Escuchar esta nota

Eitan Horn, de ascendencia argentina y residente en Israel, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz durante un ataque perpetrado por Hamas. 
Si bien Iair fue liberado en febrero de 2025, Eitan permaneció más de dos años en cautiverio hasta que fue liberado el lunes 13 de octubre de 2025. 

Tras su liberación, fue hospitalizado en el Centro Médico Ichilov (Tel Aviv) para someterse a controles médicos y psicológicos.  Poco después fue dado de alta para volver a su hogar en Kfar Saba, donde fue recibido con aplausos, banderas y muestras de alegría por parte de vecinos. 

El contexto emocional y simbólico

El momento de su retorno no fue sólo una liberación individual, sino que cargó un gran peso simbólico para las familias de rehenes y la opinión pública en Israel y en Argentina. 
Cuando llegó a su casa, Eitan saludó a los presentes primero desde el vehículo y luego desde el balcón de su departamento.  Ante los medios dijo: “No tengo palabras, solo agradecimiento”. 

El reencuentro con su madre y sus hermanos tuvo lugar en el hospital Sourasky, con abrazos, lágrimas y expresiones de alivio, todo captado por los medios.  Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando llamó a su madre en perfecto español: “¡Mirá quién vino, Ruthy!”. 

 

Desafíos por delante: salud, reinserción y justicia

Aunque recibió el alta tras unos días, los médicos del hospital indicaron que seguirán monitoreando su estado, ya que un cautiverio prolongado puede dejar secuelas físicas (desnutrición, debilitamiento muscular, problemas renales) y psicológicas. 

Varios especialistas señalaron que recuperar el estatuto de autonomía —el poder tomar decisiones diarias, elecciones simples— será parte fundamental del proceso de rehabilitación.  Se sabe que algunos rehenes liberados tras eventos similares han enfrentado traumas residuales, dificultades cognitivas o posturas de estrés prolongadas. 

Por otra parte, no todas las personas tomadas como rehenes han regresado: aún quedan cuerpos de rehenes que no han sido entregados por Hamas según los acuerdos del alto el fuego.  Las familias de los fallecidos han exigido la entrega de restos para un entierro digno. 

¿Quién es Eitan Horn?

Según reportes del Jerusalem Post, Eitan es trabajador juvenil, intérprete y fanático del fútbol, lo que le ha dado cierto grado de visibilidad en su comunidad.  Además, durante su cautiverio, hubo momentos en que permitió comunicarse con su familia por videollamadas, lo que mantuvo la esperanza de su retorno. 

